एफआरपीस नकार देणाऱ्या मंत्र्यांच्या कारखान्याला साखर आयुक्तांची तंबी

श्रीरामपूर ः एकसमान ऊसदराच्या कायदेशीर तरतुदीनुसार "प्रसाद शुगर'कडे सन 2018-19 हंगामापासून थकलेली फरकाची प्रतिटन 221 रुपयांप्रमाणे, एक लाख टन उसाची बिले व्याजासह वसूल होण्यासाठी शेतकरी संघटनेने केलेल्या आंदोलनाची दखल साखर आयुक्तालयाने घेतली आहे. साखर आयुक्त डॉ. शेखर गायकवाड यांच्यासमोर सुनावणी झाली. शेतकरी संघटनेचे पश्‍चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष बाळासाहेब पटारे यांनी ऊसउत्पादकांची बाजू मांडून, लेखी म्हणणे व विविध पुरावे सादर केले. साखर आयुक्तांनी प्रसाद शुगर व्यवस्थापनातर्फे उपस्थित प्रतिनिधीस ऊसदर तफावतीची रक्कम अदा करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनेविषयी विचारले. "प्रसाद शुगर'च्या प्रतिनिधीने याबाबत निर्णयासाठी कारखाना व्यवस्थापनाला मुदतवाढ देण्याची विनंती केली. त्यावर शेतकरी संघटनेचे बाळासाहेब पटारे यांनी आक्षेप घेत, कारखाना व्यवस्थापनाने यापूर्वी अनेक वेळा मुदतवाढ मागितली; परंतु मुदत पाळली नसल्याचे निदर्शनास आणले. प्रथम विशेष लेखा परीक्षक वर्ग-एक यांनी तक्रारीच्या अनुषंगाने दोनदा कारखान्याची तपासणी करून सादर केलेल्या अहवालानुसार, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार फरकाची प्रतिटन 221 रुपये ऊसबिले अदा करण्याचे सूचित करून काही पुरावेही सादर केले. साखर आयुक्तांनी फरकाची रक्कम अदा करण्यासाठी कारखान्याला गुरुवारपर्यंत (तीन डिसेंबर) अंतिम मुदत दिल्याचे सांगितले. अन्यथा, थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी कारखान्यावर कारवाईचे संकेत दिल्याची माहिती पटारे यांनी दिली. साखर आयुक्तालयाच्या अर्थ विभागाचे संचालक ज्ञानदेव मुकणे, शेतकरी संघटनेचे पश्‍चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष पटारे, संजय उंडे, साहेबराव पटारे, विशेष लेखा परीक्षक राजेंद्र देशमुख उपस्थित होते.

