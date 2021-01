बाबो, मटणाचे दर सातशे रूपयांवर, मासे ४०० रूपये

अकोले : नगर जिल्ह्यात "बर्ड फ्लू'चा शिरकाव झाल्याने चिकन, अंड्यांच्या विक्रीत लक्षणीय घट झाली आहे. दुसरीकडे मटण व माशांच्या किंमतीत मात्र मोठी वाढ झाल्याचे दिसत आहे. मटण 700 रुपये किलो, तर मासे तब्बल 400 रुपये किलोवर गेल्याने खवय्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. काही गावांत ग्रामस्थ 10 जणांचा ग्रुप करून थेट बोकड विकत घेत आहेत. त्यातून त्यांना 500 रुपये किलो दरानेच मटण पडत आहे. आदिवासी भागात सर्रास हा फंडा राबविला जात असून, त्यातून शेतकऱ्यांना चांगले पैसे मिळतात, दुसरीकडे ग्राहकांचाही 200 रुपये फायदा होत आहे. हेही वाचा - नेवाशात मुस्लिम नवदाम्प्त्याने जे केले तुम्हाला जमेल का कोरोना संकटाच्या सुरवातीच्या काळात कोंबड्यापासून हा संसर्ग होत असल्याची अफवा पसरली होती. त्यावेळीही कुक्कुटपालकांना मोठा फटका बसला. नंतर प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी चिकन, अंडी खाण्याचा सल्ला दिला जाऊ लागला. त्यामुळे पुन्हा एकदा कोंबडीला भाव आला. अंडी तर मिळतच नव्हती. आदिवासी भागात कोंबडी 500 रुपये, तर अंडी 15 रुपयांवर गेली होती. शहरात तर त्यासाठी आणखी पैसे मोजावे लागत होते. कोरोनातून हा व्यवसाय सावरत असतानाच, "बर्ड फ्लू'ची आवई आली. त्यामुळे परत एकदा कोंबडी, अंडी खाण्यासाठी कुणीही धजावत नसल्याचे दिसते. त्यातून कोंबडी 200 रुपये, तर अंडे 5 रुपये झाले आहे. दुसरीकडे मटण व्यावसायिक गावोगाव बोकड खरेदीसाठी फिरत आहेत. त्याचा फायदा घेत, शेळीपालन करणाऱ्यांनी बोकडाचा भाव साडेतीन हजारांवरून पाच हजारांवर नेला आहे. परिणामी, मटन तब्बल 700 रुपये किलोवर गेले आहे. संपादन - अशोक निंबाळकर

