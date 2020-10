शेतकऱ्यांची चार कोटींची देणी लवकरच अदा करू : जगताप

श्रीगोंदे (नगर) : कुकडी कारखाना उभारताना संस्थापक (स्व.) कुंडलिकराव जगताप यांनी केलेला संघर्ष कोणीही विसरणार नाही. त्यांनी उभ्या केलेल्या या कामधेनूतून नेहमीच शेतकरी हिताचा कारभार होईल. कारखान्याकडे जवळपास 53 कोटी रुपयांची साखर शिल्लक आहे. त्यातून देणी लवकरच अदा करू, असा विश्वास कारखान्याचे अध्यक्ष राहुल जगताप यांनी व्यक्त केला.



कर्मवीर कुंडलिकराव जगताप कुकडी सहकारी साखर कारखान्याचे 17वे बॉयलर अग्निप्रदीपन आज झाले. अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ नेते बाबासाहेब भोस होते. जगताप म्हणाले, कारखान्याकडे दोन वर्षांपासून जवळपास 53 कोटींची साखर शिल्लक आहे. कारखान्यासमोरील अडचणींतून मार्ग काढण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. कारखान्याकडे शेतकऱ्यांची जवळपास चार कोटींची देणी आहेत. महिनाअखेरपर्यंत ती सर्व देणार आहोत.



साखरनिर्मितीबरोबरच अन्य उपपदार्थनिर्मितीवर अधिक भर देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यावर्षी सहवीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू होणार असल्याने, कारखान्याच्या उत्पन्नात 25 कोटींनी वाढ होईल. 'कुकडी'च्या दराबाबत कोणीही काळजी करू नये. तात्यांनी शेतकऱ्यांना कष्टाचे जास्तीचे दाम देण्याचे संस्कार दिले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.



भोस म्हणाले, कुकडी पट्ट्यात 'कुकडी'साठी (स्व.) कुंडलिकराव जगताप यांनी घेतलेला निर्णय किती योग्य होता, याचा प्रत्यय गेल्या काही वर्षांत आला आहे. संघर्ष व दूरदृष्टीने त्यांनी 'कुकडी'ची उभारणी केली. हा कारखाना राहुल जगताप व त्यांचे सहकारी उत्तम चालवीत आहेत. कारखान्याकडे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी राहुल जगताप यांनी विधानसभा निवडणुकीत त्याग केला, ही बाब कौतुकास्पद आहे.



साखर संघाचे संचालक घनश्‍याम शेलार, अण्णा शेलार, अनिल वीर, हरिदास शिर्के, दीपक भोसले, सभापती गीतांजली पाडळे, मनोहर पोटे, संजय महांडुळे, अतुल लोखंडे आदी उपस्थित होते. संपादन- सुस्मिता वडतिले

Web Title: Rahul Jagtap president of the factory, said that the farmers debt of Rs four crore would be paid soon