नगरमध्ये आता अर्ध्या तासातच समजणार पेशंट पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह...

जामखेड (नगर): जामखेडला कोरोणाचा संसर्ग वाढू लागल्याने प्रशासन 'अलर्ट' झाले असून कोरोनाच्या तपासणीकरिता 'रँपीड अँटीजीन' ची चाचणी जामखेडमध्येच घ्यायला सुरुवात केली आहे, त्यामुळे तपासणीनंतर केवळ अर्ध्या तासात रुग्णाचा अहवाल प्राप्त होणार आहे. अशी माहिती तहसीलदार विशाल नाईकवाडे यांनी दिली. रँपीड अँन्टीजीनची सुविधा जिल्ह्यात सर्व तालुका स्तरावर सुरु करण्यात आल्या आहेत. याकरिता तज्ञांची टीम कार्यरत आहे. रँपीड अँन्टीजीन चे फायदे... 'रँपीड अँन्टीजीन' चाचणीमुळे कोरोनाचा संसर्ग आहे किंवा नाही यासंदर्भात केवळ अर्ध्या तासात माहिती प्राप्त होणार असल्याने रुग्णाला ताब्यात घेतल्यापासून तपासणी अहवाल प्राप्त होईपर्यंत निर्माण होणारी अस्वस्थता, रुग्णासह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना येणारे 'टेन्शन' कमी होईल. तसेच बाधित रुग्णांच्या संपर्कातील अन्य व्यक्तींना तात्काळ ताब्यात घेऊन त्यांच्या तपासण्या करणेही सोपे जाईल. या सुविधेमुळे अधिकचा संसर्ग टाळता येईल. याकरिता वैद्यकीय क्षेत्रातील 'तज्ञ' चोवीस तास कार्यरत राहतील, असे तहसीलदार विशाल नाईकवाडे यांनी सांगितले. जामखेडची स्थिती... जामखेडला कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढू लागली आहे. बुधवारी चार रुग्ण कोरोना बाधित निघाले. त्यांची 'हिस्ट्री' तपासली असता यापैकी एकाने पुणे येथे तर दुसऱ्याने आष्टी, नगर येथे अन्य आजाराच्या उपचारासाठी खाजगी रुग्णालयात अँडमीट झाल्याचे समजत आहे. त्यांना या दरम्यान संसर्ग झाल्याची 'साकळी' सापडत आहे. मात्र या व्यक्तींमुळे कुटुंबातील व संपर्कातील काही व्यक्तींना बाधा पोहचत आहे, हे मात्र निश्चित आहे. बुधवारी अहवाल प्राप्त झालेल्या चौघां व्यक्तींच्या कुटुंबातील व संपर्कातील काही व्यक्तींना प्रशासनाने ताब्यात घेतले होते. त्यांचे तपासणी अहवाल प्राप्त झाले असून यापैकी आठ व्यक्ती पॉझिटिव्ह आलेल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासनासह जामखेडकरांची झोप उडाली आहे. जामखेडचा कोरोना बाधित रुग्णांचा आकडा वाढला आहे. प्रशासन खबरदारीच्या उपाययोजना राबवित आहे. बाधित रुग्णांच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध सुरू आहे. त्यांनाही तात्काळ ताब्यात घेतले जाणार आहे. त्यांची तपासणी करुन आवश्यक्तेनुसार विलगिकरण कक्षात ठेवून संसर्ग रोखला जाणार आहे. याकरिता बाधित रुग्णांनी संपर्कातील व्यक्तींची माहिती प्रशासनाला तात्काळ देण्याची आवश्यकता आहे. मात्र तस होत नाही. ही माहिती लपवली जात आहे. म्हणून प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. मात्र तात्काळ 'रिझल्ट' समजणार असल्याने कोरोना बाधित रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींनी स्वःत होऊन पुढे यायला हवे, असे आवाहन तहसीलदार नाईकवाडे यांनी केले आहे. तहसीलदारांनी तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांची घेतली तातडीची बैठक... जामखेड शहरातील कोरोणा संसर्गाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन तहसीलदार विशाल नाईकवाडे यांनी तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांची एक बैठक घेतली. यामध्ये वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. युवराज खराडे, पंचायत समितीचे आरोग्य अधिकारी डॉ. सुनील बोराडे, मुख्याधिकारी नेमिनाथ दंडवते यांच्यासह काही निवडक कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. यावेळी संसर्ग रोखण्यासाठी काहीही उपाययोजना हाती घेण्याचा निर्णय झाला. रॅपिड अँन्टीजीन संदर्भात चर्चा झाली. तसेच या चाचणीमुळे रुग्णांचे अहवाल तात्काळ प्राप्त होणार असल्याने दक्षता म्हणून संबंधिताच्या कुटुंबातील व संपर्कातील व्यक्तींना तात्काळ ताब्यात घ्यायचे आणि त्यांच्यातील पॉझिटिव्ह रुग्ण वेगळे आणि निगेटिव्ह रुग्ण वेगळे करण्याचा निर्णय झाला. यामध्ये निगेटिव्ह अहवाल प्राप्त झालेल्या रुग्णांमध्ये कोरोना संदर्भात काही लक्षणे जाणवली तर त्यांनाही ही विलगीकरण कक्षामध्ये स्वतंत्ररित्या ठेवण्यावर शिक्कामोर्तबच झाले. संपादक - सुस्मिता वडतिले

