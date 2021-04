गुढीपाडव्याला रेकॉर्ड ब्रेक कोरोना बाधित रूग्ण

नगर ः गुढीपाडव्याचा सण सर्वत्र आनंदात साजरा करण्यात आला असला, तरी कोरोबाधितांचा आजचा आकडा मनात धडकी भरविणाराच निघाला. जिल्ह्यात मंगळवारी (ता. 13) कोरोनाचे 2654 रुग्ण आढळले आहेत. एकाच दिवशी एवढे रुग्ण सापडण्याचे दोन वर्षांतील हे "रेकॉर्ड' आहे. जिल्ह्यातील बाधितांची एकूण संख्या आता एक लाख 20 हजार 699 झाली आहे. आतापर्यंत 1334 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. उपचार सुरू असलेल्यांची संख्या 14 हजार 264 झाली आहे, अशी माहिती जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचे नोडल अधिकारी डॉ. बापूसाहेब गाढे यांनी दिली. जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या प्रयोगशाळेतील तपासणीत 651, खासगी रुग्णालयाच्या प्रयोगशाळेतील तपासणीत 582, रॅपिड अँटिजेन चाचणीत 1421 रुग्ण आढळून आले. नगर शहरातील 476 रुग्णांचा यामध्ये समावेश आहे. नगर शहरासह जिल्ह्याच्या उत्तरेतील तालुक्‍यात रुग्णसंख्या मोठी आहे. कोपरगाव तालुका रुग्णसंख्येत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. दिवसभरात 294 रुग्ण तेथे आढळून आले आहेत. तालुकानिहाय रुग्ण याप्रमाणे ः कोपरगाव 294, संगमनेर 219, राहाता 215, श्रीरामपूर 200, कर्जत 162, राहुरी 151, अकोले 145, श्रीगोंदे 124, पारनेर 119, नेवासे व पाथर्डी प्रत्येकी 114, नगर 105, शेवगाव 92, जामखेड 33, भिंगार उपनगर 71, लष्करी रुग्णालय 7, तसेच परजिल्ह्यातील 13 रुग्णांचा यात समावेश आहे.

