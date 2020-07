निळवंडचे तारणहार समजणारे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आता गप्प का? 

अकोले (अहमदनगर) : निळवंडे कालव्याचे कामे बंद करणे अतिशय चुकीचे असून हे सत्ताधारी लोकप्रतिनिधीने भूमिका घेणे व काम बंद पडावे लागते ही न पटणारी बाब आहे. मात्र निळवंडेचे तारणहार आहेत असे स्वतः ला समजतात त्यांनी यात लक्ष्य घालण्याची गरज आहे. त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे प्रतिपादन माजी मंत्री व आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.

राजूरला माजी मंत्री मधुकर पिचड व माजी आमदार वैभव पिचड यांना भेटण्यासाठी विखे पाटील आले होते. यावेळी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सीताराम गायकर उपस्थित होते माजी मंत्री व आमदार वैभव पिचड यांनी विखे यांचे स्वागत केले. तर विखे यांनीही माजी मंत्री मधुकर पिचड यांचे स्वागत करून आशीर्वाद घेतले. वैभव पिचड, सीताराम गायकर यांचेही यावेळी स्वागत केले. प्रसंगी बोलताना राधाकृष्ण विखे म्हणाले, जून २०१९ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जलसंपदा मंत्री यांना भेटून बैठक घेण्यात आली. यावेळी माजी मंत्री मधुकर पिचड, वैभव पिचड व लाभक्षेत्रातील आमदार तालुक्यातील भाजप कार्यकर्ते, प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. त्यावेळी निळवंडे प्रकल्प व कालव्यांबाबत केलेल्या सर्वच मागण्या साधक- बाधक विचार करून व माहिती घेऊन मान्य करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर सरकार बदलले आज सत्तेतजी मंडळी आहेत त्यांच्याकडेच निर्णय प्रक्रिया असताना शेतकऱ्यांना वेठीस धरून हे प्रश्न प्रलंबित ठेवण्याची आवश्यकता नाही. मागील मान्य केलेले प्रस्ताव व कागदपुढे सरकून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा हक्क आहे तो मिळालंच पाहिजे. या मताशी आम्ही सहमत आहोत. नव्हे तर प्रखर भूमिका घेऊन सरकारला मान्य करण्यास भाग पाडू. जे सत्तेत व तारणहार समजतात त्यांनी याबाबत भूमिका घ्यावी ते गप्प का आहेत? असा टोलाही त्यांनी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे नाव न घेता लगावला. तर निळवंडेचे निर्मिती व आदर्श पुनर्वसन व निळवंडे पॅटर्न माजी मंत्री मधुकर पिचड यांनी राज्यात राबविला तेच खरे निळवंडे प्रकल्पाचे शिल्पकार आहेत. आजही या वयात ते या प्रश्नासाठी सरकार ला धारेवर धरू शकतात. मात्र जे सत्तेत आहेत त्यांचे काय असा प्रतिसवाल करून निळवंडे कॅनॉलग्रस्त शेतकरी यांच्यासोबत आम्ही आहोत.

संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Revenue Minister Balasaheb Thorat who is considered the savior of Nilwande silent