राहुरी : म्हैसगाव येथे आज लोकनियुक्त सरपंच महेश गागरे यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावावर विशेष ग्रामसभा झाली. त्यात एकूण 2277 पैकी 1479 (67.22 टक्के) मतदारांनी हक्क बजावला. गागरे यांच्याविरुद्ध 116 मतांनी अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाला. त्यामुळे गागरे यांना आज सरपंचपदावरून पायउतार झाले. तशी घोषणा तहसीलदारांनी केली. उपसरपंच सागर दुधाट यांच्याकडे सरपंचपदाची सूत्रे सोपविली आहेत. ग्रामसभेच्या सर्वोच्च अधिकाराचा वापर झाल्याने, या निकालाकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते. म्हैसगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेत आज सकाळी नऊ वाजता तहसीलदार फसियोद्दीन शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष ग्रामसभा सुरू झाली. गटविकास अधिकारी गोविंद खामकर, पोलिस निरीक्षक हनुमंत गाडे, उपनिरीक्षक गणेश शेळके उपस्थित होते. म्हैसगावच्या इतिहासात प्रथमच ग्रामसभेला अलोट गर्दी झाली. तहसीलदार शेख यांनी ग्रामस्थांना मतदानप्रक्रिया व मतपत्रिकेची माहिती दिली. ग्रामपंचायत सदस्यांनी 23 ऑक्‍टोबर रोजी सरपंच गागरे यांच्याविरुद्ध सहा विरुद्ध दोन बहूमताने अविश्वास प्रस्ताव मंजूर केला होता. मात्र, गागरे यांची थेट जनतेतून सरपंचपदी निवड झालेली असल्याने, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार, आज ग्रामसभा बोलावली होती. गागरे यांच्याविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावावर आज गुप्त मतदान घेण्यात आले. सकाळी साडेदहा वाजता मतदानाला सुरवात झाली. प्राथमिक शाळेतील खोल्यांमध्ये चार मतदान केंद्रे होती. मतदान केंद्रांसमोर मतदारांनी मोठी गर्दी केल्याने सोशल डिस्टन्सिंगचा पुरता फज्जा उडाला. महिला, वृद्ध व दिव्यांग मतदारांनी उत्साहात मतदान केले. मतपत्रिकेवर चिन्ह नसल्याने, काही मतदार गोंधळलेले दिसले. काहींनी दिसेल त्या चौकोनात शिक्के मारले. काहींनी मतपत्रिकेच्या मागील बाजूस शिक्के मारले, तर काही मतपत्रिकाच कोऱ्या निघाल्या. त्यामुळे बाद मतांची संख्या वाढली. दुपारी तीन वाजता सुरू झालेली मतमोजणी सायंकाळी सव्वासहा वाजता संपली. सरपंचावरील अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने 756, तर प्रस्तावाविरुद्ध 640 मतदारांनी कौल दिला. 83 मते बाद झाली. त्यामुळे गागरे यांच्याविरुद्ध 116 मताधिक्‍याने प्रस्ताव मंजूर झाला. तहसीलदार शेख यांनी निकाल जाहीर करीत सरपंच गागरे यांचे पद रद्दबादल झाल्याचे जाहीर केले. उपसरपंचाकडे तात्पुरते अधिकार

तहसीलदार शेख म्हणाले, की कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायत सदस्यांमधून नवीन सरपंच निवड होईपर्यंत सरपंच पदाचे अधिकार उपसरपंच सागर दुधाट यांच्याकडे दिले आहेत. दरम्यान मतदानप्रक्रियेसाठी महसूल विभागाचे 15 कर्मचारी, तर बंदोबस्तासाठी 20 पोलिस कर्मचारी तैनात होते. मतदान दृष्टिक्षेपात

प्रस्तावाच्या बाजूने : 756

प्रस्ताविरुद्ध : 640

बाद मते : 83



संपादन - अशोक निंबाळकर

