ग्रामसभेच्या परवानगीनंतरच भरणार शाळा 

नगर तालुका ः कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना शाळा सुरू करणे धोक्‍याचे आहे. अनेक पालकांनी मुले शाळेत न पाठविण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला, तरी त्यासाठी ग्रामसभेचा ठराव लागेल. शाळा सुरू करताना प्रत्येक ग्रामपंचायत हद्दीत ग्रामसभेचा ठराव महत्त्वपूर्ण असेल, असा ठराव नगर तालुका पंचायत समितीने केला आहे. हेही वाचा - नगरमध्ये पुन्हा सातजण आढळले कोरोनाबाधित दर वर्षी शैक्षणिक वर्षाला 15 जूनपासून सुरवात होते. मात्र, यंदा कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्यामुळे शैक्षणिक वर्ष कधी सुरू होणार, असा प्रश्‍न आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव जिल्ह्यात कमीच होता. मात्र, बाहेरील जिल्ह्यांतून येणाऱ्या व्यक्तींमुळे एकामागे एक कोरोनाबाधित सापडू लागले. त्यामुळे शाळा सुरू होणार की नाही, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. शासनाने शाळा सुरू करण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या आहेत. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शाळा सुरू करणे धोक्‍याचे असल्याचे पालकांचे मत आहे. नगर तालुका पंचायत समितीच्या मासिक सभेत या प्रश्‍नावर चर्चा झाली. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी शाळा सुरू करताना ग्रामसभेचा ठराव, तसेच पंचायत समितीची परवानगी लागेल, असा ठराव करण्यात आला आहे. पंचायत समिती सदस्य रामदास भोर यांनी हा ठराव मांडला. त्यास उपसभापती रवींद्र भापकर यांनी अनुमोदन दिले. पावसाळ्यात मुलांना सर्दी-खोकल्याचे आजार होतात. कोरोनात सर्दीचे व्हायरल इन्फेक्‍शन होण्याची शक्‍यता असल्याने, या काळात शाळा सुरू करू नयेत.

- कांताबाई कोकाटे, सभापती, पंचायत समिती, नगर नगर तालुक्‍यात 105 गावे असून, जिल्हा परिषदेच्या 234 शाळा आहेत. त्यांतील 17 शाळा महापालिका हद्दीत, तर उर्वरित ग्रामीण भागात आहेत. महापालिका हद्दीतील शाळा सुरू करण्याबाबत स्थानिक प्रभागातील शाळा व्यवस्थापन समिती व पालकांचा निर्णय महत्त्वाचा असेल.

- रवींद्र भापकर, उपसभापती, पंचायत समिती, नगर

