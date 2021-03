शेवगावात काँग्रेसच्या पंजाला मिळाले बळ

शेवगाव : सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपला चांगले दिवस आहेत. बहुतांशी कार्यकर्ते, नेते या पक्षांमध्ये प्रवेश करतात. शिवसेनेकडेही लोकांचा ओढा असतो. गावागावात असलेल्या काँग्रेसला घरघर लागली होती. परंतु आता बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे महाराष्ट्राची सूत्रे आल्यानंतर वातावरण बदलले आहे. तालुक्‍यातील नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाने चांगले यश मिळवले आहे. कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात, विधान परीषदेचे आमदार सुधीर तांबे, जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब साळुंखे, समन्वयक ज्ञानदेव वाफारे यांच्या नेतृत्वार विश्वास दाखवला आहे. त्यामुळे तालुकाध्यक्ष डॉ. अमोल फडके, जिल्हा कॉंग्रेस कमिटीचे सचिव शिवाजी काटे, अल्पसंख्यांक कॉंग्रेसचे तालुकाध्यक्ष बब्बूभाई शेख, सेवादलाचे अध्यक्ष रामकिसन कराड, कॉंग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष किशोर कापरे, उपाध्यक्ष पांडुरंग नाबदे, युवक कॉंग्रेसचे अध्यक्ष बब्रु वडघने यांच्या नेतृत्वाखाली तालुक्‍यात पक्षाला नवसंजीवनी मिळाली. ताजनापूर, बोडखे, दहिफळ, घोटण या ग्रामपंचायतीमध्ये पक्षाचे उमेवदार विजयी झाले आहेत. त्यामध्ये विजयी झालेल्या पुष्पा पवार, साईनाथ धावणे, मिरा नाबदे, स्वाती बेळगे, नारायण बलीया या नवनिर्वाचीत सदस्यांचा सत्कार तालुका पदाधिका-यांच्या हस्ते करण्यात आला. अहमदनगर



