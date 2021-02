आदर्शगाव मोरयाचिचोंरेत येथे वृक्षारोपणाने शिवजयंती साजरी

सोनई (अहमदनगर) : आदर्शगाव मोरयाचिचोंरे येथील कार डोंगरावर ३९१ झाडांचे वृक्षारोपण करून शिवजयंती सोहळा साजरा करण्यात आला. या अगळ्या उपक्रमाचे परिसरात कौतुक होत आहे. यशवंत प्रतिष्ठानने मोरयाचिचोंरे गाव दत्तक घेतलेले आहे. या आदर्शगावात प्रत्येक शिवजयंतीला वृक्षारोपण करण्याचा संकल्प ग्रामस्थांनी केला आहे. प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष प्रशांत पाटील गडाख व सह्याद्री देवराई फाऊंडेशनचे प्रमुख सयाजी शिंदे यांनी मागील वर्षी वर्षभर वृक्षारोपण उपक्रम सुरु केला होता. मुळा एज्युकेशन संस्थेच्या स्वामी विवेकानंद विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी वृक्ष पूजन करुन छत्रपती शिवरायांना अभिवादन केले. सरपंच जयश्री मंचरे, उपसरपंच बाळासाहेब मोरे, आदर्शगाव समितीचे अध्यक्ष अंबादास इलग, मुख्याध्यापक शिवाजी कर्जुले, कारभारी मोरे, प्रा.योगेश जाधवसह ग्रामस्थ कार्यक्रमास उपस्थित होते.

