दुकानेच न उघडल्याने तळीरामांच्या जीवाची घालमेल

कोपरगाव ः कोरोना, संचारबंदीच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्‍यातील मद्यविक्रीची दुकाने बंद आहेत; मात्र काल (रविवारी) दुपारी राज्य शासनाने मद्यविक्रीची दुकाने सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला, त्या वेळी तळीरामांच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. दुकानदाराचे हार-फुलांनी स्वागत करण्याचे त्यांनी ठरवलेदेखील; मात्र हा आनंद काही तासांचा ठरला... रोज मद्यप्राशन करण्याची सवय असलेल्या तळीरामांच्या जीवाची लॉकडाउनमध्ये घालमेल सुरू आहे. त्यातून घराबाहेर पडले तर पोलिसांची काठी पडते. त्यामुळे कोणी दारू देतं का दारू, असे म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. दरम्यान, तालुक्‍यात दोन तळीरामांपैकी एकाने आत्महत्या केल्याची शहरात चर्चा सुरू होती, तर दुसरा नैराश्‍यातून विजेच्या खांबावर चढल्याने परिसरातील नागरिक व वीज अधिकाऱ्यांची मोठी धांदल उडाली होती. कोरोनामुळे राज्यात लॉकडाउन केल्याने गेल्या 45 दिवसांपासून दारूची दुकाने बंद आहेत. हाताला काम नाही, पोटात दारू नाही, बाहेर फिरायला बंदी. तळीराम मित्रांच्या भेटीगाठी, बैठका नाहीत, नेहमी दारू पिण्याची सवय असलेल्यांच्या अंगाचा थरकाप होत आहे. चिडचिड करीत घराच्या खिडक्‍यांतून डोकावत आहेत. दररोज दारूच्या नशेत तर्रर होऊन झिंगणाऱ्या तळीरामांची यामुळे मोठी पंचायत झाली. मद्याची दुकाने उघडणार म्हटल्यावर रविवारी दुपारी अनेकांनी एकमेकांना फोन करून आनंद व्यक्त केला. काही जण आपल्या नेहमीच्या दुकानदाराचे हार-फुले घालून, फेटा बांधून स्वागत करण्याचे स्वप्न पाहत होते; मात्र तळीरामाच्या नशिबी पुन्हा वाट पाहणेच आले. रात्री अचानक जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट आदेश दिले नाहीत. त्यातच उत्पादन शुल्क विभागानेदेखील स्वतंत्र आदेश काढून मद्याची दुकाने बंद ठेवण्यास सांगितले. त्यामुळे मद्यप्रेमींना कभी खुशी कभी गम परिस्थिती अनुभवावी लागली. त्यांचे मनसुबे उधळले गेले.



Web Title: shops not opened and drinkers became unhappy