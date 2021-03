नगरपालिकेच्या विषय समितीच्या निवडी बिनविरोध; सत्ताधारी-विरोधकांची नव्यांना संधी

श्रीगोंदे (अहमदनगर) : नगरपालिकेच्या विषय समितीच्या निवडी सोमवारी खेळीमेळीत बिनविरोध पार पडल्या. सत्ताधारी व विरोधकांनी समित्यांचे समसमान वाटप करत नव्यांना संधी दिली आहे. प्रांताधिकारी स्वाती दाभाडे यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून तर मुख्याधिकारी मंगेश देवरे सहाय्यक म्हणून कामकाज पाहिले. नगराध्यक्ष शुभांगी पोटे तर उपनगराध्यक्ष रमेश लाढाने यांची पदसिद्ध असलेली अनुक्रमे स्थायी व आरोग्य समितीच्या अध्यक्षपदी निवड कायम ठेवण्यात आली. बांधकाम विभागाच्या अध्यक्षपदी संग्राम घोडके यांना संधी देण्यात आली. पाणी पुरवठा समितीच्या अध्यक्षपदाची माळ शहाजी खेतमाळीस यांच्या गळ्यात टाकण्यात आली तर महिला बालकल्याणच्या अध्यक्ष पदाची जबाबदारी सीमा गोरे यांना तर उपाध्यक्ष पदाची वनिता क्षीरसागर यांना देण्यात आली. अर्थ व नियोजन समितीच्या अध्यक्षपदी राजेंद्र लोखंडे यांना संधी देण्यात आली. 'मुळा' च्या आवर्तनाने बंधा-याला बाळसे; जलदिनानिमित्त शेतक-यांना मोठं गिफ्ट यामध्ये सत्ताधारी काँग्रेसला व राष्ट्रवादीला स्थायी, महिला बालकल्याण, अर्थ व नियोजन या तीन तर विरोधी गटात असणाऱ्या भाजपला आरोग्य, बांधकाम व पाणी पुरवठा अशा तीन समित्या मिळाल्या आहेत. नूतन पदाधिकाऱ्यांचे सभागृहात काँग्रेसचे गटनेते मनोहर पोटे, भाजपच्या गटनेत्या छाया गोरे यांनी सत्कार करून अभिनंदन केले.

