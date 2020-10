पुणे विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या पेपरला गोंधळ सुरूच

राहुरी: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेसाठी आज सलग दुसऱ्या दिवशी काही विषयांच्या प्रश्नपत्रिका उशिरा मिळाल्या. काही विषयांच्या प्रश्नपत्रिका दिवसभर पोचल्याच नाहीत. मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या प्रश्नपत्रिका पाठविण्याची पुनरावृत्ती झाली. त्यामुळे सलग दुसऱ्या दिवशी विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले. राहुरी महाविद्यालयात आज सकाळचे सत्र सुरळीत पार पडले; परंतु दुपारी बारा वाजता सुरू होणारी परीक्षा तीन वाजता सुरू झाली. सायंकाळी चारचे सत्र साडेचार वाजता सुरू झाले. सायंकाळी चार वाजता बी.एस्सी.च्या शेवटच्या वर्षाचा मॅथेमॅटिक विषयाची ऑनलाईन व ऑफलाईन दोन्ही प्रश्नपत्रिका आल्याच नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा देता आली नाही. बी.कॉम.च्या अंतिम वर्षाचा "बिझनेस इकॉनॉमिक्‍स'च्या मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन व ऑफलाइन दोन्हीकडे इंग्रजी माध्यमाची प्रश्नपत्रिका आली. सलग दुसऱ्या दिवशी गोंधळ कायम होता, असे राहुरी महाविद्यालयाचे परीक्षा नियंत्रक नितीन वाळुंज यांनी सांगितले. अकोले येथील अगस्ती महाविद्यालयाचे परीक्षानियंत्रक किरण जाधव म्हणाले, ""एमबीएच्या काल दोन व आज एका विषयाची प्रश्नपत्रिका आली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा न देता, घरी परतावे लागले. सलग दुसऱ्या दिवशी दोन ते चार तास उशिरा प्रश्नपत्रिका आल्या. एमए अंतिम वर्षाची इतिहासाची प्रश्नपत्रिका आजही इंग्रजीतून आली. त्यामुळे मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका सोडविताना समस्या आली.'' उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी आज राहुरी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संभाजी पठारे यांच्याकडे परीक्षेतील गोंधळाची माहिती घेतली. पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू व अधिष्ठाता यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर चर्चा केली. परंतु, मंत्री तनपुरे यांच्याशी अनेकदा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही संपर्क झाला नाही. त्यामुळे कुलगुरू व अधिष्ठाता यांच्यासमवेत चर्चेचा तपशील समजला नाही. एमए (इतिहास) विषयाची मराठी माध्यमाची प्रश्नपत्रिका सलग दुसऱ्या दिवशी इंग्रजी माध्यमातून आली. तीही कालसारखीच उशिरा मिळाली. काल प्रश्नपत्रिका सोडविली नव्हती. चांगला अभ्यास करूनही पेपर लिहिता येत नाही. त्यामुळे प्रचंड मानसिक त्रास झाला. परिणामी आज इंग्रजी माध्यमाची प्रश्नपत्रिका जशी समजेल, तशी सोडविण्याचा नाईलाजाने प्रयत्न केला.

- दीप्ती भोपे, बहिस्थ विद्यार्थिनी, अकोले महाविद्यालय.

