मोकाट कुत्र्यांच्या जिवावर कोण उठलंय?

अहमदनगर : शहरासह परिसरात काही दिवसांपासून मोकाट कुत्र्यांचा मृत्यू होत असून, या घटना वाढतच आहेत. केडगाव परिसरात आज पाच कुत्री मृतावस्थेत आढळून आल्याने नागरिकांमध्ये घबराट पसरली आहे. लॉकडाउनमुळे नागरिक घरात बसून आहेत. दुसरीकडे, शहरासह उपनगरांतील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात मोकाट कुत्री भटकत असताना दिसतात. खायला मिळत नसल्याने त्यांची अन्नासाठी भटकंती सुरू आहे. नागरिक घरातील शिळे अन्न रस्त्याच्या बाजूला टाकतात. अनेकदा हे खराब झालेले अन्न खाल्ल्याने कुत्र्यांना विषबाधा होत असून, त्यात त्यांचा मृत्यू होत आहे. केडगावात आज पाच कुत्र्यांचा मृत्यू झाला. शहरातही यापूर्वी एकाच दिवसात सहा कुत्री मृतावस्थेत आढळून आली होती. त्यांतील दोन कुत्र्यांची उत्तरीय तपासणी केल्यावर विषबाधेतून त्यांचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले. कुत्र्यांना विषबाधा झाल्यानंतर त्यांच्या तोंडातून लाळ गळणे, तोंडाला फेस येणे, तसेच कुत्री तोंड घासताना दिसतात. याबाबत पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालयाचे सहायक आयुक्त जालिंदर तिटमे म्हणाले, की नागरिकांनी शिळे अन्न बाहेर फेकू नये. हे अन्न खाल्ल्याने मोकाट कुत्री, जनावरांना विषबाधा होऊन त्यांचा मृत्यू होण्याची दाट शक्‍यता आहे. शिळ्या अन्नाची व्यवस्थित विल्हेवाट लावावी.

