नगर : गुलमोहर रस्त्यावरील नरहरीनगरसह गुलमोहर रस्त्यावरील नाल्याची सफाई येत्या तीन दिवसांत केली नाही, तर महापालिकेतील आयुक्तांच्या दालनात नाल्यातील गाळ टाकण्यात येईल, असा इशारा माजी नगरसेवक अजिंक्‍य बोरकर यांनी महापालिका प्रशासनाला दिला. त्यामुळे महापालिका आयुक्‍तांनी या ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली, तसेच नालेसफाई करण्यासंदर्भात आदेश दिले. कोहिनूर मंगल कार्यालय परिसर, नरहरीनगर, मधुबन कॉलनीसह गुलमोहर रस्ता परिसरातील समस्यांची पाहणी आयुक्त श्रीकांत मायकलवार यांनी केली.

नगरसेविका शोभा बोरकर, मनसुख वाबळे, माजी नगरसेवक अजिंक्‍य बोरकर, कुमार नवले, शहर अभियंता सुरेश इथापे उपस्थित होते. बोरकर म्हणाले, की दरवर्षी पावसाळ्यात या भागात नाले मोठ्या प्रमाणात तुंबतात. त्यामुळे अनेकांच्या घरात नाल्याचे पाणी जाते. पावसाळ्यापूर्वी या सर्व परिस्थितीची माहिती महापालिका प्रशासनाला दिली होती. आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिल बोरगे यांच्याशी अनेक वेळा संपर्क साधला असता ते फोनदेखील घेत नाहीत. या भागातील सर्व नागरिक महापालिकेचे वेळेवर कर भरतात. त्यामुळे कर भरूनदेखील महापालिका स्थानिक नागरिकांना सोयी पुरविण्यात अपयशी ठरत आहेत.

