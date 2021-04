कोरोना वाढला की लगेच दारूचा काळाबाजार

नगर ः कोरोना संकटात दुसऱ्यांदा "लॉकडाउन' करताना दारू दुकानांतील साठ्याच्या नोंदींची पडताळणी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केली नाही. त्यामुळे दारूच्या काळ्या बाजारास वाव मिळाला. या प्रकरणाची चौकशी करावी, या मागणीचे निवेदन जागरूक नागरिक कृती मंचाचे शशिकांत चंगेडे यांना दिले आहे. निवेदनात म्हटले आहे, की राज्य शासनाने पाच एप्रिलपासून कडक निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेतला. औषधे, किराणा दुकान, भाजीपाला, फळविक्रेते, बेकरी, दूध व दुधाचे उपपदार्थ विक्रेते यांना वगळण्यात आले आहे. दारूविक्रीची दुकाने बंद करण्यात आली आहेत. याच संधीचा गैरफायदा घेऊन अनेकांनी एक दिवस आधीच दारूची खरेदी काळ्या बाजारात जादा दराने करून ठेवली आहे. अनेक दारूविक्रेत्यांनी दुकानातील दारूसाठ्याचा क्‍लोजिंग रिपोर्ट मनमानी पद्धतीने लिहिला आहे. त्यातून मोठ्या प्रमाणात दारूचा काळा बाजार करण्यास मोकळीक मिळाली आहे.

त्यातून राज्य शासनाचा महसूल बुडणार आहे. दारू पिणाऱ्यांवर कोणतेही नियंत्रण राहणार नाही. जादा दारू पिण्यात आल्याने गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. दारूउत्पादक काही कंपन्या शासनाचा कर चुकवून दुकानदारांना जादा दारू देत आहेत. या सर्व प्रकरणातून गैरप्रकार वाढीस लागण्यास पाठबळ मिळत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने हेतुपुरस्सर याकडे दुर्लक्ष केले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करणे गरजेचे आहे. या संदर्भात आपण जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन संबंधितांवर कारवाईसाठी आग्रही राहणार आहोत.

- शशिकांत चंगेडे, अध्यक्ष, जागरूक नागरिक कृती मंच

Web Title: As soon as Corona grew, the liquor black market