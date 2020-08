मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या निवासस्थानात बदल; आता मिळालाय ‘हा’ बंगला

अहमदनगर : महाविकास आघाडी सरकारमधील राज्यमंत्रक्ष प्राजक्त तनपुरे यांच्या निवासस्थानात सरकारने बदल केला आहे. यापूर्वी त्यांना ‘निलांबरी ४०२’ हा शासकीय बंगला देण्यात आला होता. त्याऐवजी त्यांना दुसरा बंगला देण्याचा निर्णय सरकारच्या सामान्य प्रशासनाने घेतला आहे. प्राजक्त तनपुरे हे राज्यमंत्री आहेत. त्यांच्याकडे नगरविकास, ऊर्जा, आदिवासी उच्च तंत्र शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन मदत व पुनर्वसन हा विभाग आहे. ३ जानेवारी २०२० च्या सरकार निर्णयानुसार त्यांना निलांबरी ४०२ हे शासकीय निवासस्थान देण्यात आले होते. आता त्या ऐवजी त्यांना चर्चगेट येथील ‘सुनिती १५’ हे शासकीय निवासस्थान देण्यात आले आहे. हे निवासस्थान रिकामे झाल्याने त्यांना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. प्राजक्त तनपुरे हे नगर जिल्ह्यातील राहुरी- नगर- पाथर्डी विधानसभा मतदारसंघातून विजयी झालेले आहेत. ते राष्ट्रवादीच्या घड्याळ चिन्हावर निवडणूक रिंगणात होते. त्यांनी भाजपचे शिवाजीराव कर्डीले यांचा सुमारे २३ हजार मताने पराभव केला होता. मंत्री तनपुरे यांचे वडील प्रसाद तनपुरे हे पाचवेळा विजयी झाले होते. ते शरद पवार यांचे विश्‍वासू समर्थक होते. मात्र त्यांच्या राजकीय कारर्कीदीत मंत्री पद मिळाले नव्हते. त्यांची दखल घेत शरद पवार यांनी महाविकास आघाडीत राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून मंत्रीपद दिले. मंत्री तनपुरे हे उच्चशिक्षत आहेत. त्यांनी अमेरिकेत शिक्षण घेतले आहे.

Web Title: Suniti 15 now the government residence of Minister Prajakt Tanpure