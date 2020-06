नगर जिल्ह्यातील हा तालुका झाला कोरोनामुक्त

पारनेर ः नगर जिल्ह्यात तिसऱ्या टप्प्यात कोरोनाने हातपाय पसरले आहेत. सुरूवातीच्या काळात एक-दोन तालुक्यात असलेला प्रादूर्भाव नंतर सर्वच जिल्ह्याला झाला. मुंबई आणि पुणे येथून आलेल्या नागरिकांमुळे हा आजार वाढतो आहे. दररोज किमान दहाजणांना कोरोनाची लागण होते आहे. परंतु या सर्वांवर मात करीत जिल्ह्यातील एक तालुका कोरोनामुक्त झाला आहे. पुण्याजवळ असलेल्या या तालुक्यात आतापर्यंत आठ कोरोनाबाधित आढळून आले होते. पैकी सहा जणांनी कोरोनावर मात केली असून, त्यांना घरी सोडले आहे. कोरोनामुळे एकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. सध्या एकावर उपचार सुरू आहेत; मात्र तो परराज्यातून आलेला आहे. सध्या पारनेर तालुक्‍यातील एकही बाधित रुग्ण नाही. त्यामुळे आज पारनेर तालुका कोरोनामुक्त झाला आहे.

भाळवणी येथील 10 वर्षांचा मुलगा व पुणेवाडी येथील महिलेने आज कोरोनावर मात केली. त्यांना आज घरी सोडण्यात आले. यापूर्वी म्हसणे, टाकळी ढोकेश्वर, हिवरे कोरडा येथील वडील व त्यांच्या 18 वर्षांच्या मुलीने कोरोनावर मात केली होती. हेही वाचा - या आजीचा नाद करायचा नाय तालुक्‍यातील एकाचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. सध्या दिल्ली येथून सुपे एमआयडीसीत आलेल्या तरुणावर उपचार सुरू आहेत. मात्र, सध्या तालुक्‍यात एकही कोरोनाबाधित व्यक्ती राहिलेली नसल्याने तालुका आज कोरोनामुक्त झाला. पुण्या-मुंबईहून आलेल्यांची वारेमाप संख्या, तसेच सुपे एमआयडीसीत परराज्यांसह परदेशी कामगार असताना तालुक्‍याने कोरोनावर मात केली. आरोग्य, महसूल व पोलिस प्रशासनाच्या प्रयत्नामुळे हे साध्य झाल्याची भावना पारनेरमध्ये आहे. सध्या 279 जण क्वारंटाईन

तालुक्‍यात सध्या 279 जण क्वारंटाईन आहेत. आतापर्यंत सुमारे 38 हजार लोकांना क्वारंटाईन केले होते. मात्र, विविध मार्गांनी किमान 80 हजारांहून अधिक व्यक्ती तालुक्‍यात आल्या असाव्यात, असा अंदाज आहे.

Web Title: This taluka in Nagar district became corona free