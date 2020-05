गुरूजींना लावले नाकाबंदीच्या कामात

श्रीगोंदे : पोलिसांच्या मदतीसाठी गुरुजींना पाचारण करण्याचा निर्णय झाला आणि अपेक्षेनुसार काही दिवसांत त्यांच्यातील राजकीय कुरघुड्या पुढे आल्या. ठराविक गुरुजींनाच या कामाला जुपंल्याचे थेट आरोप तहसीलदार महेंद्र माळी यांच्यावर झाले. कोरोनामुळे आमचे काही बरेवाईट झाले तर विमा सरंक्षण आहे का? अशीही विचारणा करीत काही गुरुजींनी शाब्दिक बाण मारले. त्यामुळे आता तालुक्यातील 551 गुरुजींना कोरोना कामात घेतले जाणार आहे. त्यातून त्यांचे पुढारीही सुटणार नाहीत, याची खास काळजी घेतली गेली आहे. हेही वाचा - शिवभोजन योजनेची पोलखोल केली या आमदाराने श्रीगोंद्यातील नाकाबंदी असणाऱ्या ठिकाणांवर पोलिसांच्या मदतीला गुरुजींची नियुक्ती करण्याचे फर्मान तहसीलदार महेंद्र माळी यांनी काढले. गुरुजींचे कामही सुरळीत सुरु आहे. अनेक गुरुजी दिलेले काम प्रामाणिकपणे करीत आहेत. मात्र, काल पुन्हा काही नियुक्त्या झाल्या आणि त्यानंतर गुरुजींमधील गटबाजी समोर आली. काहींना वाटले नेते घरीच आरामात राहिलेत तर जे नेते समजतात त्यांनी इतरांचा आराम खटकला. काही लोकांनी तहसीलदारांना फोन करुन, 'कोरोनात जर आमचे काही बरे वाईट झाले तर वीमा सरंक्षण आहे का' अशी विचारणा सुरु केली. त्यावर तहसीलदार माळी यांनी, 'मलासुध्दा वीमा नाही, मी चोवीस तास या प्रक्रियेत आहे, त्यामुळे तुम्हाला कसला विमा देवू' असे उत्तर दिले. या सगळ्या प्रकारांवर काही शिक्षकांनी त्यांच्या सोशल मीडियाच्या ग्रुपवर प्रशासनाविरोधात कमेंट केल्याची चर्चा समोर आली. आता महिला, अपंग व जेष्ठ शिक्षकांना बाजूला ठेवून सगळ्यांनाच या कामासाठी घेण्याचे ठरले आहे. माळी म्हणाले, काही शिक्षक नाकाबंदीच्या ठिकाणी आहेत. उर्वरित शिक्षकांना जे लोकांना क्वॉरंटइन केले आहे त्यांच्या नोंदी घेण्याचे काम देण्यात आले आहे. तेथील व्यवस्था पाहण्यासाठी सरंपचांच्या मदतीला काही शिक्षक राहतील. अनेक शिक्षकांना आशा वर्कर यांच्या सुरु असणाऱ्या कामांमध्ये मदत करायला सांगितले आहे.

