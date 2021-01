तीन पिस्तुलांसह एकाला पकडले

अहमदनगर : गुंजाळे (ता. राहुरी) येथील खंडोबा मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर सापळा लावून स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पथकाने मंगळवारी रात्री एकाला तीन गावठी पिस्तुलांसह ताब्यात घेतले. त्याच्याविरुद्ध राहुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पप्पू ऊर्फ अशोक बाबासाहेब चेंडवाल (वय 24, रा. गुंजाळे, ता. राहुरी) असे त्याचे नाव आहे.



गुंजाळे शिवारात गावठी पिस्तुल घेऊन आरोपी फिरत असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक अनिल कटके यांना मिळाली. त्यानुसार पथकाने गावात छापा घालून चेंडवाल यास ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून तीन गावठी पिस्तुले व जिवंत काडतुसे हस्तगत केली. उपनिरीक्षक गणेश इंगळे, पोलिस कर्मचारी विजयकुमार येठेकर, संदीप बर्डे, मयूर गायकवाड, रवींद्र घुंगासे आदींच्या पथकाने ही कारवाई केली. राहुरी, चोपडा, नगर एमआयडीसी, सोनई, तोफखाना (नगर), वीरगाव, शेवगाव पोलिस ठाण्यांत आरोपीविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत.

