कोरोना नियंत्रण कक्ष नियंत्रणाबाहेर, अधिकारी फोनच घेईनात

नगर ः कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत चालला आहे. त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आणि रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांना येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण व तक्रारींच्या सोडवणुकीबरोबरच उपचारासाठी मार्गदर्शन करण्याकरिता नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आला आहे; परंतु त्याचा बोजवारा उडाला आहे. नियंत्रण कक्षाची असून अडचण, नसून मनस्ताप अशी अवस्था झाली आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांना समस्या, तक्रारींची सोडवणूक व उपचारांसाठी मार्गदर्शनाकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियंत्रण कक्षाची स्थापना केली आहे. त्यात नागरिकांच्या विविध समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी वेगवेगळ्या नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. तसेच त्यांचे संपर्क क्रमांकही जाहीर करण्यात आले आहेत. त्या क्रमांकांवर संपर्क साधल्यावर, संबंधित क्रमांक बंद असल्याचा अनुभव अनेकांना आला आहे. नियंत्रण कक्षातून समाधानाऐवजी मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. जिल्ह्यातील कोरोनाबाधित रुग्ण वाढल्याने परिस्थिती हाताळण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तळमजल्यावर असलेल्या जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन शाखेमध्ये चार एप्रिलला कोरोना नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. 0241-2343600 हा क्रमांक नागरिकांना संपर्क साधण्यासाठी जाहीर करण्यात आला आहे. दोन उपजिल्हाधिकाऱ्यांची प्रत्येकी 12 तासांची ड्यूटी या कक्षावर लावण्यात आली होती. निवडणूक उपजिल्हाधिकारी जितेंद्र पाटील यांची सकाळी आठ ते रात्री आठ वाजेपर्यंत, तर रात्री आठ ते सकाळी आठ वाजेपर्यंत भूसंपादनचे उपजिल्हाधिकारी सिद्धार्थ भंडारे यांची नियुक्‍ती करण्यात आली होती. भंडारे यांनी कोरोना नियंत्रण कक्षाचा पदभार स्वीकारण्यापूर्वीच त्यांना कोरोनाची लागण झाली. पाटील यांनी एक दिवस काम केले. त्यानंतर त्यांनाही कोरोनाची लागण झाल्याचा अहवाल आला. या कक्षाचे प्रभारी अधिकारीपद देऊन दहा एप्रिल रोजी जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन वेले यांच्याकडे सकाळी आठ ते रात्री आठ वाजेपर्यंत या कक्षाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कदम यांच्याकडे रात्री आठ ते सकाळी आठ वाजेपर्यंत जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. नियंत्रण कक्षात दूरध्वनी केल्यानंतर त्यांच्याकडून नागरिकांचे म्हणणे संपूर्ण ऐकून घेतले जाते. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांचा दूरध्वनी क्रमांक दिला जातो. मात्र त्यानंतर खऱ्या अर्थाने नागरिकांच्या मनस्तापाला सुरवात होते. संबंधितांकडे तक्रारीसाठी संपर्क साधल्यानंतर ते दूरध्वनी बंद लागतात. त्यानंतर पुन्हा नागरिकांकडून नियंत्रण कक्षात दूरध्वनी केला जातो. मात्र, "पुन्हा प्रयत्न करा' असे सांगून नागरिकांची बोळवण केली जाते. कोणाकडे काय ?

उपजिल्हाधिकारी जयश्री आव्हाड ः मेडिकलव्यतिरिक्‍त तक्रारींचे निराकरण.

उपजिल्हाधिकारी पल्लवी निर्मळ ः खासगी रुग्णालयांच्या वैद्यकीय बिलांची पडताळणी.

उपजिल्हाधिकारी रोहिणी नऱ्हे ः कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची जबाबदारी.

तहसीलदार किशोर कदम ः कोरोना रुग्णांना लागणाऱ्या औषधांच्या पुरवठ्यावर देखरेख. खासगी ऍपच्या माध्यमातून "खेळ'

नियंत्रण कक्षातून नगर शहरातील एका खासगी ऍपवर रुग्णांची स्थिती, बेडची संख्या व इतर माहिती प्राधान्याने दिली जाते. नियंत्रण कक्षातून या ऍपची माहिती देऊन, त्यावर बेडची माहिती बघा, असा सल्ला दिला जातो. अनेकांना त्या ऍपवर माहिती कशी पाहावी याचे ज्ञान नसल्याने, त्यांना अपेक्षित माहिती उपलब्ध होत नाही. नोडल अधिकारी व त्यांचे क्रमांक ः

जयश्री आव्हाड- 9404979550

पल्लवी निर्मळ- 9409547207

उज्ज्वला गाडेकर- 9623868514

रोहिणी नऱ्हे- 9623730588

किशोर कदम- 7972818031

गजानन येळे-9372525999

संजय कदम-9689161419.

Web Title: The telephone in the Corona control room is not picked up