टेन्शन मिटलं, भंडारदरा धरण शंभर टक्के भरलं

अकोले : भंडारदरा पाणलोट क्षेत्रात जोरदार पर्जन्यवृष्टी होत आहे. घाटघर येथे आजपर्यंत ५२९० मिलीमीटर पाऊस झाला त्यामुळे भंडारदरा जलाशयात १ जूनपासून १३०५४ दशलक्ष घनफूट एकूण आवक झाली. आज सकाळी भंडारदरा धरणात पाणी पातळी ७४४. ७३० मीटर ११०३९ दशलक्ष घनफूट साठा उपलब्ध झाल्याने आज सकाळी ६ वाजता पूर्ण क्षमतेने शंभर टक्के जलाशय भरला. विद्युत ग्रहातून ८१६ व स्पिलवेमधून ६०९ असा १४२५ क्युसेक्सने पाण्याचा विसर्ग सुरु असल्याची माहिती माहिती जलसंपदाचे अभिजित देशमुख यांनी दिली आहे. हेही वाचा - श्रीगोंदे बाजार समितीत या कारणामुळे दुफळी गेली दोन दिवसापासून पाऊस थोडा कमी झाल्याने जलसंपदा विभागाने विसर्ग न सोडता धारण पूर्ण क्षमतेने भरविले आहे . वाकी जलाशयात पाणीपातळी ७०५. ९०० मीटर आहे. पाणीसाठा ११२. ६६ दशलक्ष घनफूट आहे . तर ७८९ क्युसेक्सने विसर्ग सुरु आहे त्यामुळे कृष्णवंती नदीतून २३०० क्युसेक्सने प्रवाह सुरु आहे. निळवंडे जलाशयात वेगाने अवाक वाढत आहे . निळवंडे पाणी पातळी ६४५. १७० मीटर व साठा ७५०५ असून ९१ टक्के भरले आहे वीजगृहातून ७१० क्युसेक्स व स्पिलवे तुन २१९१ असा २९०१ क्युसेक्सने विसर्ग सुरु आहे. आज २५७ दशलक्षघनफूट आवक असूनजूनपासून १०६६९ दशलक्ष घनफूट आवक झाली आहे . तर मुळानदीतून सकाळी २२४७क्युसेक्सने विसर्ग सुरु आहे घाटघर ३५ , रतनवाडी २६ पांजरे १९ भंडारदरा २० वाकी १४ मिलीमीटर पाऊस नोंद झाली आहे. पाणलोट क्षेत्रात पाऊस भरपूर मात्र भात पिके धुऊन गेली आहेत. काही शेतकऱ्यांच्या भात पिकावर रोग पडल्याने शेतकरी नाराज आहेत. त्यामुळे लाभक्षेत्रात आनंद तर पाणलोट क्षेत्रात दुःख पाहायला मिळत आहे. कृषी अधिकारी या भागात फिरून पंचनामे करत असल्याचे आज चित्र दिसले. कोरोनामुळे बंदी असूनही पर्यटक मात्र आपल्या कुटुंबियांसह भंडारदरा परिसरात घिरट्या घालीत आहेत. संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: Tension is over ... Bhandardara dam is 100 percent full