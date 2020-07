तिथे शेतकऱ्यांच्या दुधाला मिळतो इतका कमी भाव... 

पारनेर ः शेतीमालाला बाजारभाव तर नाहीच; त्यातही दुधाचे दरही थेट 20 रुपयांवर आल्याने दूध उत्पादक शेतकरी तोट्यात आले आहेत. सरकारी दूध खरेदीचा दर 25 रुपये असूनही अनेक दूध संकलन केंद्रांवर 20 रुपयेच दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात पशुखाद्याचेही पैसे पडत नाहीत. परिणामी दूध व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. नगर जिल्ह्यात दैनंदिन सुमारे 25 लाख लिटर दूध संकलन होते. जिल्ह्यात अनेक शेतकऱ्यांचा शेतीबरोबरच दूध व्यवसाय हा जोड धंदा आहे. काही शेतकरी व व्यावसायिकही स्वतंत्रपणे हा व्यवसाय करतात. मात्र गेल्या अनेक दिवसांपासून दुधाचे दर कमी झाले आहेत. त्यातही देशात व राज्यातही कोरोनाने कहर केल्याने शेतमालाबरोबरच दूध व्यवसायही अडचणीत सापडला आहे. मुळातच सरकारने दुधाचा खरेदी दर थेट 25 रुपये केल्याने दूध व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. त्याचबरोबर कोरोनामुळे दुधाच्या खपावरही मोठा परिणाम झाला आहे. राज्यातील वाहतूक व्यवस्था विस्कळित झाली आहे. अनेक ठिकाणी दूध पाठविणे कठीण होत आहे. त्यामुळे दूधसंकलन करणारेही अडचणीत सापडल्याने त्यांनी दूधखरेदीचे दर कमी केले आहेत. त्यामुळे सध्या अनेक दूधसंकलन केंद्रांवर 20 रुपये लिटर दराने दूधखरेदी केली जात आहे. पशुखाद्यही महागले

सध्या पशुखाद्याचे दर गगनाला भिडले आहेत. 50 किलो पोत्यासाठी शेंगदाणे पेंड 2230 रुपये, भुसा एक हजार रुपये, पशुखाद्य 1180 रुपये आणि ऊसाचे वाढे 2900 रुपये टन असे भाव झाले आहेत. हे सर्व पशुखाद्याचे दर गेल्या अनेक दिवसांपासून सातत्याने वाढत आहेत; मात्र दुधाचा दर कमी होत आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. दूध पावडरही झाली आयात

देशात दोन लाख टन दूध पावडर शिल्लक असताना आता परदेशातून 10 हजार टन दूध पावडर आयात करण्यात आली आहे. त्याचा फटका आता पुन्हा ज्या दूधसंकलन केंद्रांत पावडर तयार केली जात होती, त्यांना बसणार आहे. तसेच त्यामुळे दुधाच्या पावडरचे दर आणखी कमी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांचा तोटा सात रुपये

शेतमालाला बाजारभाव नसल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यातच दुधाचे दर कमी झाल्याने दूध उत्पादनात लिटरमागे सुमारे पाच ते सात रुपये शेतकऱ्यांचा तोटा होत आहे. तरी सरकारने दुधाचा दर किमान 30 रुपये करावा किंवा लिटरमागे किमान पाच रुपये अनुदान दूधउत्पादकांना द्यावे.

- राहुल शिंदे, अध्यक्ष, पारनेर तालुका दूध संघ 25 रुपये दर बंधनकारक

सरकारी दूध खरेदीचा दर लिटरला 25 रुपये आहे. जिल्ह्यातील दूध संकलन केंद्रांना हा दर देणे बंधनकारक आहे. दूध संकलन केंद्राच्या संचालकांनी त्यापेक्षा कमी दर देऊ नये. आता अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांना मदत करावी.

- योगेश नागरे, डेअरी डेव्हलपमेंट ऑफिसर



Web Title: There is such a low price for farmers' milk..