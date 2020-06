(video) मग मेल्यावर दिवे लागतील काय? ठाकरवाडीतील वृद्धेचा उद्विग्न सवाल

अकोले : ""पाऊस चार महिने मुक्कामाला... त्यात दिसाआड बिबट्या दोन-चार कोंबड्या घेऊन जातो. रॉकेल मिळणं मुश्‍कील. वर्ष झाली अर्ज करून, लाईट (वीजपुरवठा) येईना. मग मेल्यावर दिवे लागतील काय?'' असा उद्विग्न सवाल करत हौसाबाई नवसू पथवे या वृद्धेने आपली व्यथा मांडली... सरकारच्या व वीज मंडळाचे कागदी घोडे आणि बेपर्वाईची कथा डोळ्यांत अश्रू आणून सांगितली. तालुक्‍यातील कळसूबाई शिखराच्या पायथ्याशी चिंचोडी येथील ठाकरवाडी वस्तीवर ईदे, पथवे, मधे, गांगड, पारधी, मेंगाळ, अशी वीस घरे आहेत. अनेक वर्षांपासून ही कुटुंबे तेथे राहतात. हौसाबाई नवसू पथवे हेही वाचा- राष्ट्रवादी स्थापनेच्या वेळी या नेत्यांनी केली होती सोबत वर्षभरापूर्वी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेतून विजेचे खांब आले. तारा ओढल्या. रोहित्राची जागा निश्‍चित झाली. मात्र, वर्ष उलटूनही इथेही घरात विजेचा दिवा लागला नाही. या वाडीत गावचा सरपंचही राहतो. मात्र, वर्षभरात विजेचे खांबही चोरीला गेले. वायरी तोडून व चोरून नेल्या. अनेक वेळा वीज मंडळाला विनंत्या केल्या; पण वीज मंडळाला जाग आली नाही. चिमणीच्या दिव्यावर.. वस्तीत अंधाराचा फायदा घेऊन बिबट्या येतो. दोन-चार कोंबड्या, शेळ्या घेऊन जातो, वस्तीत छोटी मुले. वयोवृद्ध व्यक्ती आहेत. त्यांच्यावर बिबट्याचा हल्ला झाला तर काय? इथे विठ्ठल रामा इदे यांच्या घरात मुलीच्या अंगावर अतिविषारी असलेला मण्यार साप पडला. वाडीत रॉकेल मिळत नाही. ते आणण्यासाठी दोन किलोमीटर जावे लागते. बॅटरी चार्जिंगसाठी गावात जावे लागते. डिझेल मिळते ते चढ्या भावात. चिमणीच्या दिव्यावर ही कुटुंबे दिवस काढत आहेत. वीज मंडळ त्यांना दाद देत नाही. त्यांचे हात ओले करण्यास या गरीब माणसांकडे पैसे नाहीत. कोट्यवधी रुपयांची तरतूद; पण... महाराष्ट्रातील आदिवासी उपयोजनेंतर्गत अपारंपरिक ऊर्जाविषयक योजना राबविल्या जातात. त्याकरिता महाराष्ट्र शासनाकडून दर वर्षी "महाऊर्जा'ला निधी उपलब्ध करून दिला जातो. राज्यातील आदिवासी जिल्ह्यांत उपलब्ध निधीनुसार विविध ऊर्जाविषयक योजना राबविल्या जातात. या विकासकामांसाठी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार सेन्सस क्रमांक असलेल्या व विद्युतीकरण न झालेल्या सर्व अतिदुर्गम गावे/वाड्या/वस्त्यांपैकी 300 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांचे/वाड्यांचे/पाड्यांचे विद्युतीकरण होऊ शकणार नाही. कोट्यवधी रुपयांची तरतूद अशा गावांना विद्युतीकरणाची अत्यंत आवश्‍यकता आहे, म्हणून अशा गावांचे सर्वेक्षण करून 300 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली गावे/वाड्या/पाडे, वस्त्यांवर ही योजना राबविण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली आहे; मात्र हा लाभ गरीब आदिवासींना मिळत नाही... वीज जोडली गेली नाही हे खरे ग्रामीण वीजजोडणी अंतर्गत वाडी-वस्तीला वीज दिली जात आहे. चिंचोडी येथील वस्तीला वीज जोडली गेली नाही हे खरे आहे. दोन दिवसांत हा प्रश्न मार्गी लावू.

- सुनील राऊत, सहायक कार्यकारी अभियंता, महावितरण लवकर काम मार्गी लावू तालुक्‍यात कोदणी, वाकी या वस्तीवर वीज जोडली आहे. चिंचोडी पथवे वस्तीवर वीज जोडणे बाकी आहे. स्थानिकांनी वायर व साहित्य चोरले असल्याने, तसेच कोरोनामुळे ही वीज जोडता आली नाही. या योजनेचे आलेले पोल दुसरीकडे इमर्जन्सीमध्ये वापरल्याने हे काम थांबले आहे. ठेकेदाराला सांगून लवकर काम मार्गी लावू.

- आर. आर. खाडे, कनिष्ठ अभियंता, महावितरण

