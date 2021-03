चोरट्यांनी बँक अॉफ महाराष्ट्राचे एटीएमच उचलून नेले

पारनेर ः नारायणगव्हाण (ता.पारनेर) येथील बँक ऑफ महाराष्ट्र बँकेचे एटीएम चोरट्यांनी रात्री थेट उचलूनच नेले. या बाबत माहिती अशी की, काल रात्री नगर-पुणे महामार्गावर असणाऱ्या नारायणगव्हाण येथे बँक ऑफ महाराष्ट्रची शाखा आहे. ही शाखा नगर पुणे महामार्गालगत आहे. एटीएमसुद्धा महामार्गालगतच आहे. काल रात्री चोरट्यांनी हे एटीएम फोडण्याऐवजी थेट उचलुनच नेले .या एटीएममध्ये सुमारे १० लाखाच्या आसपास रक्कम असावी असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. ही शाखा महामार्गावर लगत व गावाच्या बाहेर असल्याने हे धोकादायक असल्याचे अनेक वेळा बँकेच्या वरिष्ठांना कळविले आहे. मात्र, बँकेला गावात जागा न मिळाल्याने गावाच्या बाहेरच अनेक दिवसापासून शाखा सुरू आहे. त्याच ठिकाणी बँकेचे एटीएम आहे. शेवटी काल रात्री चोरट्यांनी त्यात असलेल्या रकमेसह एटीएम उचलून नेले आहे. येथील एटीएम फोडण्याचा प्रकार हा तिस-यांदा घडला आहे हेही वाचा - कोरोनाचा रोजच नवा उच्चांक चोरट्यांना एटीएममध्ये छेडछाड करणे व रक्कम लांबवणे हे थोडे अवघड व वेळ खाऊ काम असल्याने व या काळात कोणीतरी आपल्याला पाहिल, तोडफोड करताना आवाज होईल, या भीतीपोटी एटीएम फोडण्याचा प्रकार करण्याऐवजी चार चाकी वाहनातून थेट एटीएमच उचलून नेले.

