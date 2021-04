जंगलातील त्या मुलांच्या मदतीसाठी धावून आले मायेचा हात

अकोले : तालुक्‍यातील कळंब गावच्या हद्दीवर परतणदरावाडीच्या पायथ्याशी असणाऱ्या जंगलात राहणारे ज्ञानेश्‍वर सोनवणे व त्याची दोन मुले जीव मुठीत धरून जगत आहेत. हे वृत्त ई-सकाळ, दैनिक सकाळमध्ये प्रसिद्ध होताच मुंबई येथील राजेश पाटील यांनी तसेच नगर येथील स्नेहालय संस्थेने या मुलांना व कुटुंबाला आधार देण्यास पुढाकार घेतला असल्याची माहिती उपसरपंच शकुंतला खरात यांनी दिली. खरात म्हणाल्या, जंगलात राहणारी ही दोन मुले अडचणीत असल्याची माहिती आपण "सकाळ'च्या प्रतिनिधींना सांगितली. त्यांनी याबाबत वृत्त प्रकाशित केले होते. त्याची दखल घेत मुंबई, कल्याण, नगर येथील अनेकांचे दूरध्वनी आले. त्यांनी आम्ही या मुलांचे पालकत्त्व स्वीकारतो, असे सांगत मदतीची तयारी दर्शविली आहे. नगर येथील स्नेहालयचे डॉ. गिरीश कुलकर्णी यांनी संपर्क साधून या मुलांना स्नेहालय ममत्व देईल, असे कळविले. मागील दोन वर्षांपासून संकटांशी सामना करीत आई नसलेली ही मुले जंगलात जीव मुठीत धरून राहात आहेत. त्यांचा आवाज दानशूरांपर्यंत पोचल्याने आता त्यांना निवार मिळणार आहे. ज्ञानेश्‍वर सोनवणे यांनी आपली मुले शिकून मोठे व्हावीत, हीच माझी ईश्‍वराकडे प्रार्थना आहे, असे सांगितले.

