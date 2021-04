बनावट रेशनकार्डाचा दिला अहवाल; महिला तलाठ्यास विटाने मारहाण

शेवगाव (अहमदनगर) : बनावट रेशनकार्डाचा अहवाल तहसिल कार्यालयास दिल्याच्या कारणामुळे महिला तलाठयास तिघांनी शिवीगाळ, दमदाटी करुन विटाने मारहाण केल्याची घटना शेवगाव येथे तहसील कार्यालयासमोर घडली. याबाबत आंतरवाली खुर्द (ता.शेवगाव) सजाच्या तलाठी शुभांगी प्रल्हाद ससाणे (वय ३७) यांच्या फिर्यादीवरुन पोलिसांनी छाया अविनाश सपकाळ, सोमनाथ अविनाश सपकाळ व सोन्याबापू सुभाष कासुळे सर्व राहणार आंतरवाली खुर्द (ता. शेवगाव) यांच्या विरोधात सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादीत म्हटले आहे की, आंतरावाली बुद्रुक व खुर्द, चेडे चांदगाव व बेलगाव अशा चार गावांचा दीड वर्षापासून पदभार माझ्याकडे आहे. १० ऑक्टोबर २०२० रोजी कार्यालयात काम करीत असताना सोन्याबापू कासुळे हे छाया सपकाळे यांच्या नावाचा उत्पन्नाचा दाखला काढण्यासाठी आले होते. त्यांना मी रेशनकार्डची मागणी केली. त्यांनी मला रेशनकार्डचा झेराँक्स दाखवल्याने त्यावरुन मी त्यांना उत्पन्नाचा दाखला दिला. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२१ रोजी आंतरवाली खुर्द येथे बोगस शिधापत्रिका शोध मोहीम सुरु असताना स्वस्तधान्य दुकानदार यांच्याकडे छाया सपकाळ यांचे जमा असलेल्या रेशनकार्डच्या झेरॉक्सची पडताळणी केली असता ते बनावट असल्याचे माझ्या निदर्शनास आले. त्यामुळे मी तहसिल कार्यालयास तसा अहवाल दिला. त्याची चौकशी सुरु असल्याचे छाया, सोमनाथ, व सोन्याबापू या तिघांना समजल्याने १९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी बोधेगाव येथील आंतरवाली खुर्द तलाठी कार्यालयासमोर त्यांनी मला तेथे शिवीगाळ करुन दमदाटी केली होती. त्यावेळी गणेश अंधारे व आशा मिसाळ यांनी समजावून सांगितले. मात्र त्यानंतर हे तिघेही वेळोवेळी मला शिवीगाळ करीत होते. मंगळवार (ता.३०) रोजी मी कार्यालयीन अहवाल देण्यासाठी तहसिल कार्यालयात आले होते. तेव्हा झेरॉक्स काढण्यासाठी तहसिल समोरील स्टेट बँक सेवा केंद्रासमोर आले असता छाया, सोमनाथ व सोन्याबापू यांनी तु आमचा अहवाल पाठविते काय असे म्हणून शिवीगाळ केली. मला खाली पाडून छाया हीने विटाच्या सहाय्याने मारहाण केली. तसेच ठार मारण्याची धमकी दिली. काही नागरीकांनी मला त्यांच्या तावडीतून सोडविले. या मारहाणीत चेह-यावर व डाव्या हाताला मार लागल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तलाठी ससाणे यांच्या फिर्यादीवरुन पोलिसांनी छाया सपकाळे, सोमनाथ सपकाळे व सोन्याबापू कासुळे यांच्या विरोधात सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुजीत ठाकरे करीत आहेत.

