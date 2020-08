आधार कार्ड बरोबर ठेऊनच ‘या’ भागातून जावा; नगर जिल्ह्यात पोलिसांचा कडक बंदोबस्त

अकोले ( अहमदनगर ) : राजूर पोलिसांनी भंडारदरा , राजूर , बारी घाट येथे कडक नाकाबंदी केली आहे . त्यामुळे उत्साही पर्यटक , तरुणाई हात हलवत माघारी गेल्याने भंडारदरा परिसरात शांतता पाहायला मिळत आहे . सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नितीन पाटील यांनी पुणे , नगर , संगमनेर येथून येणारे लोक राजूर येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थे समोर रंधा गाव , बारी घाट येथे चार गेट टाकून रस्ता बंद केला आहे . तर काही जण पोलिसांना चकवा देण्यासाठी गाडीतून उतरुन पायी चालत जाण्याचा प्रयत्न करतात त्यांनाही जाऊ दिले जात नाही . आधारकार्ड मोबाईल , नंबर याची तपासणी केल्यानंतर तो स्थानिक असेल तरच सोडले जात आहे . काही तरुणांना अरेरावीमुळे चोप ही देण्यात आल्याची माहिती आहे . कडक बंदोबस्त असल्याने तरुणाई परत माघारी फिरल्याचे चित्र आहे . तर काही जण प्रेसकार्ड , आर्मी बोर्ड लावून पोलिसांना बेबनाव करत होते . त्यांनाही घरी पाठविण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे . संपादन : अशोक मुरुमकर

