मुंबई-पारनेर प्रवासासाठी अडीच हजार...दूध टँकरचालकांचा गोरखधंदा, कोरोनाचा धोका

पारनेर ः लॉकडाउन थोडे शिथिल झाल्यानंतर प्रवास करणाऱ्यांची वाढली आहे. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जात असताना काहीजण कोरोनावाहक ठरत आहेत. त्यातून दुसऱ्याच्या जीवाला धोका निर्माण करीत आहेत. पारनेर तालुक्यात असाच दूधटँकरचालकांचा काळा धंदा सुरू आहे. त्यांच्यामुळे कोरोनाचा प्रादूर्भाव होण्याची शक्यता आहे. पारनेर तालुक्यातून बहुतांशी टँकर पुणे व मुंबईला जातात. त्यातील बरेच टँकरचे चालक प्रवासी वाहतूक करतात. मागील आठवड्यातच मुंबईतून आलेल्या जावयामुळे पारनेर तालुक्यात खळबळ उडाली होती. हे टँकरचालक पैशाच्या हव्यासापोटी ही वाहतूक करीत आहेत. एकेका प्रवाशाहून अडवून अडीच ते तीन हजार रूपये चार्ज घेतला जातो.जीवाच्या भीतीने गावाकडे पळण्यासाठी लोकही तेवढे पैसे देतात. पारनेर तालुक्यातील मोठ्या संख्येने तरूण व अनेक कुटुंबे नोकरी कामधंद्याच्या निमित्ताने मुंबईस आहेत. तालुक्याचे आर्थिक बजेट हे मुंबईकरांवरच मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. मुंबईकरांच्या जीवावरच अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह रोजी रोटी सुरू आहे. मात्र, सध्या मुंबईवर आलेल्या कोरोनाच्या संकटामुळे अनेक मुंबईकरांनी गावाकडे पळ काढला आहे. जाणून घ्या - तनपुरे कारखान्याच्या बगॅस डेपोला आग अनेक जण लॉकडाउन झाल्याबरोबर तर काही त्या नंतर आठवडाभरात गावी आले आहेत. मात्र त्या नंतर प्रवासाचे नियम कडक झाल्याने अनेक जण मुंबईत अडकले. या अडकलेल्या मुंबईकरांनी अता गावी येण्यासाठी छुप्या मार्गाचा अवलंब सुरू केला आहे.

मुंबईकर गावी येण्यासाठी माल ट्रक तर कधी भाजीपाल्याची गाडी तर कधी दुधाचा टँकर कसे तरी गावी पोहचायचे, अशी धडपड करत आहे. मिळेल ते वाहन व पाहीजे तेवढे पैसे देण्याची त्यांची तयारी आहे. सध्या आडीच ते तीन हजार रूपये प्रति व्यक्ती पैसे देऊन मुंबईकर गावी येत आहेत. भाजीपाला व दुधाचे टँकरचालक मालकाला न सांगता असा गोरख धंदा करत आहेत. त्यामुळे मालकाला मिळाणा-या भाड्याइतके पैसे कधी कधी चालकच कमावत आहेत. त्यामुळे चालक आता मालामाल होत आहेत. मात्र, त्यांच्या या मालामाल होण्याच्या हव्यासापोटी इकडे जर मुंबईकरांनी किंवा रेड झोनमधील प्रवाशाने कोरोनाचा प्रसाद आणला, तर मात्र आतापर्यंत सुरक्षित असलेली गावे उध्वस्थ होण्यास वेळ लागणार नाही. हेही वाचा - मोहाची दारू स्कॉचपेक्षाही महाग, आदिवासी पाड्यात हेलपाटे मुंबईकरांना पायघड्या घालणारे गाववाले आता मुंबईकरांना दूर तर लोटत नाही ना अशी शंका समाजातून व्यक्त होत आहे. आता मुंबईकरांना गावाकडील माणसं विनंती करत आहेत, आम्ही तुमचेच आहोत. तुमचे आमच्यावर अनंत उपकार आहेत. गावाच्या विकासात तुमचा मोठा वाटा आहे. मात्र, सध्याच्या कोरोनाच्या संकटात तुम्ही गावी येऊ नका कारण ते तुमच्या स्वतःच्या तसेच तुमच्या कुटुंबाच्या, समाजाच्या व गावाच्या सुरक्षतेच्या द्रुष्टीने धोकादायक आहे.त्यामुळे सध्या तरी तुम्ही गावी येऊ नका असे आवाहन करत आहेत.

