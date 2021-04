अकोल्यात पिचड उभारणार दोन कोविड सेंटर

अकोले : तालुक्‍यातील अकोले येथे 200, तर राजूर येथे 100 बेडचे कोविड सेंटर सुरू केले जाणार असून, माजी मंत्री मधुकर पिचड यांनी बैठक घेऊन त्याचे नियोजन केले. या बाबत तहसीलदार, तालुका आरोग्य अधिकारी, पोलिस अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे जागेची पाहणी केली. अकोले येथे अगस्ती मंदिर, तसेच राजूर येथे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहाची पाहणी करून सूचना केल्या. अगस्ती ट्रस्टचे वकील के. डी. धुमाळ, रामनाथ वाकचौरे, राजूरचे सरपंच गणपत देशमुख, भास्कर येलमामे, पत्रकार शांताराम काळे, देविदास शेलार, आकाश देशमुख, सहायक पोलिस निरीक्षक नरेंद्र साबळे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. इंद्रजित गंभीर या वेळी उपस्थित होते. काही देणगीदार पुढे आले असून, औषधे, जेवण देण्याचे त्यांनी मान्य केले. आदिवासी उन्नती संस्था, राम तळेकर, राजेंद्र पन्हाळे, शशिकांत ओहराही यासाठी मदत करणार आहेत. अहमदनगर



