ट्रॅक्टरसोबत काळही आला नि त्या चिमुरड्यांना चिरडून गेला

श्रीरामपूर ः श्रीरामपूर शहरात एक ह्रदय हेलावून टाकणारी घटना घडली. त्या घटनेत दोन चिमुरड्यांचा मृत्यू झाला. एका घराचे बांधकाम सुरू आहे. त्याच्या एका भिंतीचे दहा फूट बांधकाम झाले आहे. सायंकाळी बांधकामाचे साहित्य विना क्रमांकाच्या ट्रॅक्‍टरच्या साह्याने भरण्याचे काम सुरू होते. त्यावेळी ट्रॉलीचा धक्का नवीन भिंतीला लागला. त्यामुळे भिंतीचा काही भाग कोसळला. त्याशेजारी खेळत असलेल्या स्तुती व ऋतुजा त्या ढिगाऱ्याखाली सापडून गंभीर जखमी झाल्या. शेजारीच राहणाऱ्या त्यांच्या कुटुंबीयांनी तत्काळ त्यांना ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढले. आणि साखर कामगार रुग्णालयात हलविले. परंतु उपचारापूर्वीच दोघींचा मृत्यू झाल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हेही वाचा - जिल्हा क्रीडाधिकारी पोलिसांच्या ताब्यात ट्रॅक्‍टरची धडक बसून बांधकाम सुरू असलेल्या घराची भिंत कोसळून त्याखाली दबल्याने दोन लहान मुलींचा मृत्यू झाला. स्तुती गुलाब गायकवाड (वय सहा) व ऋतुजा बाळासाहेब गांगुर्डे (वय पाच) अशी त्यांची नावे आहेत. शहरालगतच्या बोंबलेनगर परिसरात आज सायंकाळी हा अपघात झाला. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. दरम्यान, सायंकाळी उशिरा आमदार लहू कानडे, उपनगराध्यक्ष करण ससाणे, बाजार समितीचे माजी सभापती सचिन गुजर यांनी घटनास्थळी जाऊन गायकवाड व गांगुर्डे कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. पोलिसांनी रात्री उशिरा पंचनामा करून अकस्मात मृत्यूची नोंद केली. अहमदनगर

Web Title: Two girls crushed to death under wall at Shrirampur