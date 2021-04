कर्तव्यात कसूर केल्याने दोन पोलिसांचे झाले निलंबन

नगर ः फुंदे टाकळी (ता. पाथर्डी) येथील माजी सैनिक व हॉटेल व्यावसायिक विश्‍वनाथ फुंदे यांचे अपहरण करून खून करण्यात आला होता. गुन्हा दाखल करण्यात दिरंगाई केल्याबद्दल दोन अधिकारी व एका कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. पाथर्डीचे पोलिस निरीक्षक रणजित डेरे यांची नियंत्रण कक्षात बदली, तर सहायक पोलिस निरीक्षक दिलीप राठोड व पोलिस कर्मचारी शिवनाथ बडे या दोघांवर निलंबनाची कारवाई पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी केली. सहा एप्रिलला सकाळी सुधीर शिरसाठ याने मच्छिंद्र कारभारी फुंदे यांच्या टाकळी फाटा येथील साईप्रेम हॉटेलसमोर वाहन उभे केले होते. त्यावेळी मच्छिंद्र यांचे भाऊ विश्वनाथ कारभारी फुंदे यांनी सुधीर शिरसाठ याला हॉटेलसमोरून वाहन बाजूला घेण्यास सांगितले. याचा राग मनात धरून सुधीरने त्याच्या अन्य साथीदारांना तेथे बोलावून घेऊन विश्‍वनाथ यांना लोखंडी पाइप व रॉडने मारहाण करून जबरदस्तीने वाहनामध्ये बसविले, तसेच पाथर्डी येथील श्री तिलोक जैन विद्यालयाच्या पाठीमागे नेऊन खून केला. घटना घडल्यानंतर सहायक पोलिस निरीक्षक दिलीप राठोड व हवालदार बडे यांनी कामात हलगर्जीपणा केल्याचे प्राथमिक चौकशीत पुढे आले. त्यानुसार जिल्हा पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी तातडीने दखल घेऊन त्यांना निलंबित केले. अहमदनगर

Web Title: Two policemen were suspended for dereliction of duty