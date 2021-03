अर्बन बॅंकेचा चिल्लर घोटाळा; आशितोष लांडगेला मंगळवारपर्यंत कोठडी

अहमदनगर : अर्बन बॅंकेचा कर्जदार आशितोष लांडगे याला पिंपरी-चिंचवड पोलिसांकडून नगरच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने ताब्यात घेतले. त्यास न्यायालयासमोर हजर केले असता, 30 मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.



अर्बन बॅंकेच्या मुख्य शाखेतून मार्केट यार्ड शाखेला अडीच कोटी रुपयांची रोख रक्कम पाठविण्यात आली होती. प्रत्यक्षात ही रक्कम मार्केट यार्ड शाखेला मिळाली नाही. बॅंकेचे कर्जदार लांडगे यांना ही रक्कम देऊन त्यानंतर त्यास नवीन वाढीव कर्ज दिल्याचे रेकॉर्ड तयार करण्यात आले. याबाबत बॅंकेचे माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला होता. पोलिसांनी चौकशी केल्यानंतर बॅंकेने कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. लांडगे याला चिंचवड (जि. पुणे) येथील अर्बन बॅंकेच्या कर्जघोटाळ्यात तेथील पोलिसांनी अटक केली होती. त्याच्या पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर नगरच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने त्याचा ताबा घेतला. त्याला पाच दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे. पोलिस उपअधीक्षक प्रांजली सोनवणे गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत.

Web Title: Urban Bank borrower Ashitosh Landage has been arrested by Pimpri Chinchwad Police by the city Economic Crimes Branch