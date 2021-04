श्रीरामपुरात कोविडसह लसीकरण केंद्र लवकरच

श्रीरामपूर ः नगरपालिकेच्या वतीने शहरात लवकरच कोरोना लसीकरण केंद्रासह कोविड सेंटर सुरू केले जाणार असल्याची माहिती नगराध्यक्ष अनुराधा आदिक यांनी दिली. त्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले व आमदार लहू कानडे यांची मदत घेतली जाणार आहे. शहरातील नागरिकांच्या लसीकरण सुविधेसाठी नगराध्यक्ष आदिक यांनी नुकतीच पालिकेत बैठक घेतली. यावेळी मुख्याधिकारी गणेश शिंदे, राम टेकावडे, नगरसेवक राजेंद्र पवार, बाळासाहेब गांगड, रईस जहागीरदार, भाऊसाहेब डोळस उपस्थित होते. सध्या ग्रामीण रुग्णालयात मोफत लसीकरण सुरू आहे. हे रुग्णालय शहरापासून दूर असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत होती. त्यामुळे पालिकेने शहरात लसीकरणाची सुविधा सुरू करण्याची मागणी होत आहे. चंपालाल पोफळे यांनी सोशल क्‍लब येथे लसीकरण केंद्र सुरू करण्याची सूचना बैठकीत केली. पालिकेच्या प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी मंगल कार्यालयात नगरसेवक पवार यांनी लसीकरणाची सुविधा सुरू करण्याची सूचना मांडली. दोन्हीपैकी एक जागा निश्‍चित केली जाऊन लसीकरणाची सुविधा सुरू होईल. तसेच, आमदार कानडे यांच्या सहकार्याने कोविड सेंटर सुरू केले जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची लवकरच भेट घेणार असल्याचे नगराध्यक्ष आदिक यांनी सांगितले.

Web Title: Vaccination center with covid at Shrirampur soon