सौंदाळेत उभी राहिली माणुसकीची भिंत, आता होईल सर्वांचीच इच्छापूर्ती

नेवासे : पैशाअभावी नवीन कपडे घेता येत नसलेल्या गावातील गरजूंसाठी "सकाळ"च्या ई-ग्राम सौंदाळे (ता. नेवासे) ग्रामपंचायतीने 'नको असेल ते द्या, हवे असेल ते घ्या' हा अभिनव उपक्रम राबवित गावात 'माणुसकीची भिंत' उभारली असून हीच भिंत गावतील गरजूंचा मोठा आधार ठरणार आहे. युवा नेते शरद आरगडे यांच्या नेतृत्वाखाली सौंदाळे ग्रामपंचायतच्या सरपंच प्रियंका आरगडे व सदस्यांनी गावातील वंचितांच्या मदतीसाठी 'माणुसकीची भिंत' हा उपक्रम सुरू केला. ग्रामपंचायत परिसरात उभारलेल्या या भिंतीचे अनावरण रविवार (ता. १५) रोजी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते बाबा आरगडे यांचे हस्ते करण्यात आले. या उपक्रमात अंतर्गत गावातील साधन व दानशूर ग्रामस्थांकडे असलेले जुने कपडे या भिंतीवर असलेल्या खुंटयांवर ठेवतील तर ज्यांना कपड्यांची नितांत गरज आहे अशा गरजूंनी त्यांच्यासाठी ते भिंतीवरून घेऊन जायचे. असा अभिनव राबविणारी जिल्ह्यातील एकमेव सौंदाळे ग्रामपंचायत असून पहिल्याच दिवशी या उपक्रमास ग्रामस्थानकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. माणुसकीची भिंत' उपक्रम शुभारंभ उपसरपंच जगन्नाथ अढागळे, सदस्य सचिन आरगडे, मारुती आरगडे, रामकिसन चामुटे, सुनिल आरगडे, बंडु आरगडे, बाबासाहेब आरगडे, गोरक्ष आरगडे, किशोर आरगडे उपस्थित होते. सौंदाळे ग्रामपंचायत दृष्टीक्षेपात.. सौंदाळे ग्रामपंचायत आग्रोवन व सकाळ'चे ई-ग्राम असून ग्रामपंचायतीने रोजगार हमी योजनेतून गावात तीन हजार वृक्षारोपण करून वृक्षांची देखभाल करण्यासाठी गावातील पंधरा मजुरांना तीन वर्षांसाठी रोजगार उपलब्ध करून दिली. शंभर टक्के पाणी पट्टी, घर पट्टी भरणाऱयांसाठी पिठाची गिरणी, प्राथमिक शाळेतील प्रत्येक वर्गात तसेच सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे, लोकसहभागातून मंदिरांचा जीर्णोद्धार, सुसज्ज ग्रामपंचायत इमारतीची उभारली.



Web Title: The wall of humanity stood in awe