डोंगरावरच्या वाडीला झऱ्याचे पाणी आता वर्षभर! 

अकोले : अहमदनगर जिल्ह्यातील तालुक्‍यातील अतिदुर्गम भागातील पाचपट्टा वाडीच्या डोंगरावर वसलेल्या वाकी वस्तीसाठी झरे विकसित करून तेथील रहिवाशांची पाणीटंचाई कायमस्वरूपी दूर करण्यात यश आले आहे. त्यासाठी जनरल मिल्स, बायफ, बचतगट यांनी ग्रामस्थांच्या सहभागातून विशेष प्रयत्न केले. या सर्वांनी या वाडीसाठी बारमाही झऱ्यांचे पाणी एकत्र करून विहिरी तयार केल्या आणि गावातील रहिवाशांची आणि जनावरांचीही तहान भागविली आहे. पाचपट्टा वाडी हे गाव एक दुर्गम भागातील आदिवासी गाव. या गावातील वाकी वस्ती म्हणून एक छोटी वाडी असून, त्या वाडीमध्ये सुमारे 20 ते 25 घरे आहेत व सुमारे चारशे ते पाचशे पाळीव प्राणी. डोंगरदऱ्यांत वसलेल्या या वाडीला पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे तसे कठीण काम होते. कारण, ही वस्ती डोंगरावर वसल्यामुळे पावसाचे पाणी नदी-नाल्यांना वाहून जाते. पावसाळ्यानंतर काही दिवसांतच तीव्र पाणीटंचाई सुरू होते. पाणीटंचाईच्या काळात गावाभोवती असलेले झरे, छोटे डबके व पाण्याचे इतर स्रोत शोधण्यासाठी आदिवासी महिला पायपीट करत असत. हा त्रास वाचविण्यासाठी गावाच्या तळ्याजवळ असलेला झरा विकसित करण्याचे "बायफ' संस्थेने ठरविले. त्यानुसार जनरल मिल्स पुरस्कृत व बायफ संचालित आदिवासी विकास कार्यक्रमांतर्गत या झऱ्याची पाहणी करून "बायफ'चे तज्ज्ञ अभियंता रामनाथ नवले व शशिकांत मेहेत्रे यांनी झऱ्याची पाहणी केली. अंदाजपत्रक तयार करून झरा विकसित करण्याचे ठरले. त्यासाठी लागणारी मदत स्थानिक पातळीवर बचतगट व ग्रामस्थांनी देण्याचे कबूल केले. अनेक वर्षांपासून पाण्यासाठी सुरू असलेली वणवण आता थांबणार होती. त्यामुळे ग्रामस्थ उत्साहात होते. तळ्याच्या खालच्या बाजूला असलेला स्रोत कधीही आटणारा नव्हता. वर्षभर पाण्याची सोय होणार होती. खर्च अवघा 46 हजार 721 रुपये

"बायफ'च्या महिला विकास अधिकारी लीला कुऱ्हे यांनी ग्रामस्थांचा सहभाग वाढवून काम पूर्णत्वास नेले. या कामाला 46 हजार 721 रुपये खर्च आला. हा सर्व खर्च प्रकल्पाने केला व हे काम वैभवलक्ष्मी महिला बचतगटाने करून घेतले. बचतगटाच्या अध्यक्ष म्हाळसाबाई शांताराम खोकले व सचिव स्वाती रामदास खोकले यांनी विशेष परिश्रम घेतले. या झऱ्यावर सुमारे 25 घरांसाठी पिण्याचे पाणी व 400 ते 500 पाळीव प्राण्यांसाठी पाण्याची स्वतंत्र उत्तम सोय करण्यात आली. हेही वाचा ः पंचायत समिती सभापतींचा विहिरीत पडून मृत्यू पूर्वी पाणी भरताना अनंत अडचणी यायच्या. लोट्याच्या साह्याने थोडे-थोडे करून भांडे भरावे लागायचे. या झऱ्यातच जनावरेही पाणी पिण्यासाठी उतरत आणि त्यामुळे चिखल आणि पाणी एकत्र होत असे. मग हे पाणी पिण्यायोग्य राहायचे नाही. मात्र, पर्याय नसल्याने गावकऱ्यांना नाइलाजास्तव याच ठिकाणाहून पाणी भरावे लागायचे. झऱ्याच्या विकासकामामुळे हे सगळे प्रश्न तत्काळ सोडवले गेले आणि ग्रामस्थांना शुद्ध पाण्याचा पुरवठा सुरळीतपणे सुरू झाला. विकसित केलेल्या झऱ्याच्या खालच्या बाजूला असलेल्या पाण्याचा वापर प्राण्यांसाठी होऊ लागला. एक छोटासा प्रयत्न...

पाणी ही गावची अत्यंत महत्त्वाची गरज असते. मात्र, असे प्रश्न वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहतात. त्यामुळे सर्वांनाच यातना भोगाव्या लागतात. एक छोटासा प्रयत्नही या जटिल प्रश्नांना पर्याय देऊ शकतो. नियोजनबद्ध व लोकसहभागातून कामे झाल्यास खेडोपाडी असलेल्या अडचणी सहज दूर करता येतील.

- जितीन साठे, विभागीय अधिकारी, बायफ आता वर्षभर पाण्याची सोय

आमच्या पाचपट्टा वाडी गावातील वाकी वस्तीवर पिण्याच्या पाण्याची सोय "बायफ'मार्फत केल्यामुळे सुमारे पंचवीस घरांना पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचा पुरवठा वर्षभर होत आहे. त्याचप्रमाणे पाळीव प्राण्यांनाही पिण्याच्या पाण्याची सोय झाली आहे. त्याबद्दल मी जनरल मिल्स कंपनी आणि "बायफ'चे विशेष आभार मानतो.

- भगवान खोकले, सरपंच, पाचपट्टा वाडी



