VIDEO तोडणीला आलेल्या डाळिंबाचे करायचे काय? 

नेवासे : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउनचा कार्यकाळ दिवसेंदिवस वाढतच चालल्यामुळे डाळिंब उत्पादकांमध्ये धास्तीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. डाळिंब उत्पादन शेतकऱ्यांसमोर लॉकडाउनमुळे डाळिंब विक्रीचा प्रश्न उपस्थित राहिला आहे. नेवासे तालुक्‍यात एकूण 1 हजार 669 हेक्‍टर पैकी सुमारे 232 हेक्‍टर (580 एकर) क्षेत्रावर चालू डाळिंबाच्या हस्त बहाराचे उत्पादन येत्या आठ-पंधरा दिवसांत सुरू होणार आहे. दरम्यान (ता. 17) मे नंतर लॉकडाउनची मुदत वाढल्यास व देश-विदेशातील व्यापारी किंवा बाजारपेठ उपलब्ध न झाल्यास शेतकऱ्यांना सुमारे 23 ते 24 कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची शक्‍यता आहे. नेवासे तालुक्‍यात एकेकाळी उसाचे आगार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भेंडे खुर्द, बुद्रुक, सौंदाळे, कुकाणे, अंतरवाली, पाथरवाले, नजीक चिंचोली, रांजणगाव देवी, शहापूर, मिरी, माका, चांदे, सोनई या गावांनी डाळिंबाची गावे म्हणून ओळख निर्माण केली आहे. या भागातील अनेक डाळिंब उत्पादक वर्षातून दोन-तीन बहार धरतात यामध्ये डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारीत आंबे बहार, एप्रिल, मे, जूनमध्ये हस्त बहार तर सप्टेंबर, ऑक्‍टोबर या महिन्यात मृग बहार धरला जातो. साधारणपणे बहार धरल्या नंतर दोन-अडीच महिन्यांत डाळिंब फळे काढणीस येतात. ही काढणी एक-दीड महिना सुरू असते. दर वर्षी अनेक शेतकरी शेततातच किंवा दिल्ली, बंगाल, कोलकोता येथील व्यापार्यांना थेट विक्री करतात तर काही शेतकरी राहाता येथे डाळिंबाची विक्री करतात. त्यामुळे डाळिंब उत्पादकांना चांगला भाव व उत्पन्न मिळते. भेंडे : तोडणीला आलेला हस्त बहरातील डाळिंब बाग. तालुक्‍यात 1 हजार 669 हेक्‍टर (4 हजार 172.5 एकर) पैकी सुमारे 232 हेक्‍टर (580 एकर) वर चालू डाळिंबाच्या हस्त बहाराचे उत्पादन काढणीस आले आहे. डाळिंबाचे एकरी साडेचार-पाच टन उत्पादन निघत असून त्यातून 75-80 प्रतिकिलो प्रमाणे एकरी चार-साडेचार लाख रुपयांचे उत्पन शेतकरी घेतो. मात्र (ता. 22) मार्च पासून लॉकडाउनमुळे सर्वच बाजार बंद असल्याने ऐन हंगामातच डाळिंब उत्पादकांसमोर डाळिंब विक्रीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता डाळिंब उत्पादक शेतकर्यांचे भवितव्य ता. 17 मेच्या लॉकडाउन नंतर सरकारच्या पुढील भूमिकेवरच अवलंबून राहणार आहे. रमजानमध्ये डाळिंबाला वाढता भाव व मागणी

अनेक डाळिंब उत्पादन मुस्लिम समाजाचा उपवासाचा रमजान महिना समोर ठेवून हस्त बहाराचे उत्पादन घेतात. या महिन्यात भारत व युरोपी देशापेक्षा आखाती देशात डाळिंबाला मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. त्यामुळे डाळिंबाला 75 ते 90 रुपये प्रतीकिलो भाव मिळतो. मात्र लॉकडाउनमुळे विदेशी निर्यात बंद असल्याने शेतकर्यांना यावर्षी अधिकचे उत्पन्न मिळणे लॉक झाले आहे. डाळिंब उत्पादकांसाठी कृषि विभागाने व्यापारी उपलब्ध करून दिले पाहिजे. स्थानिक बाजारांपेक्षा दिल्ली, पश्‍चिम बंगाल, कोलकोता मार्केटसह आखाती-युरोपी देशात डाळिंबाला चांगला भाव मिळतो. लॉकडाउनमुळे बंद असलेले मार्केट शासनाने अटी-शर्तीवर सुरू करावे. अन्यथा डाळिंब उत्पादकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे.

- अशोक काळे, डाळिंब उत्पादक शेतकरी, भेंडे



