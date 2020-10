विद्यार्थीच नाही तर शाळेत जाऊन करायचं तरी काय, गुरूजी संभ्रमात

नगर ः कोरोनामुळे शाळा सुरू झालेल्या नसल्याने शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अध्यापन केले जात आहे. दिवसाआड शिक्षक शाळांमध्ये उपस्थित राहतात. मात्र, शिक्षण समितीने शिक्षकांना 100 टक्के हजेरीचा अध्यादेश काढल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. शाळांचे दैनंदिन वेळापत्रक तयार नसताना, शाळेत उपस्थित राहून करायचे काय, असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे. जिल्हा परिषद शिक्षण समितीची सभा नुकतीच झाली. तीत जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांनी 100 उपस्थित राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शिक्षकांनी शाळेत उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांच्या गृहभेटी व पालक भेटी घेण्याचा, तसेच शाळेच्या आवाराची स्वच्छता करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, या आदेशामुळे शिक्षक संभ्रमात आहेत. कधी उघडणार, हे अद्याप स्पष्ट नाही. शाळेत उपस्थित राहून स्वच्छता करण्याच्या सूचना शिक्षण समितीने केल्या असल्या, तरी हे काम एक-दोन दिवसांत होईल. त्यानंतर काय, असा प्रश्‍न आहे. सध्या दिवसाआड शिक्षक शाळेत येऊन विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन व गृहभेटी देऊन अध्यापनाचे धडे देत आहेत. जूनपासून सुरू आहे, तेच पुढे कायम ठेवण्याची अपेक्षा शिक्षकांमधून व्यक्त होत आहे. शिक्षण समितीचा निर्णय व राज्य सरकारचा आदेश, यात तफावत आहे. त्यामुळे शिक्षण समितीने घेतलेल्या निर्णयात शिथिलता आणावी, अशी अपेक्षा शिक्षकांमधून व्यक्त होत आहे. निवासी न राहणाऱ्यांचे धाबे दणाणले

शाळेत 100 टक्के उपस्थिती शिक्षण विभागाने अनिवार्य केल्याने, नोकरीच्या ठिकाणी न राहणाऱ्या शिक्षकांचे धाबे दणाणले आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने शाळेत रोज कसे जायचे, असा प्रश्‍न काही शिक्षकांपुढे उभा राहिला आहे. संपादन - अशोक निंबाळकर

