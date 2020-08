भंडारदरा परिसरातून ते तहसीलदार का पळाले, पोलिसही चक्रावले

अकोले : भंडारदरा परिसरात येणाऱ्या पर्यटकांबाबत वारंवार शासकीय अधिकारी यांना तोंडी व लेखी तक्रार देऊन देखील कोणतीच कारवाई होत नाही. हे लक्षात येताच आज स्वत: भंडारदरा येथील सरपंच पांडुरंग खाडे यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह धरण परिसरात जाऊन पर्यटकांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली. हे पाहताच सर्वसामान्य पर्यटकांनी काढता पाय घेतला. मात्र काही शासकीय अधिकारी यांनी त्यांच्याशी हुज्जत घातली. हे समजताच राजूर पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नितीन पाटील यांनी भेट देऊन पाहणी केली. मात्र, हे पर्यटक कुठुन व कसे येतात हा मोठा प्रश्न आहे. भंडारदरा येथील संपूर्ण पर्यटन क्षेत्र हे जलसंपदा विभागाच्या नियंत्रणाखाली आहे. त्या ठिकाणी त्यांचे कोणतेच सुरक्षा रक्षक नाहीत. तेंव्हा लवकरात लवकर सुरक्षा गार्ड नेमण्यात यावेत तसेच या ठिकाणी लवकरात लवकर पोलिस चौकी उभारण्यात यावी अशी मागणी सरपंच पांडुरंग खडे यांनी केले. हेही वाचा - मुस्लिम समाजालाही भावला गडाखांचा शिवसेना प्रवेश यावेळी कोरोना कमेटीचे सदस्य गणेश चौधरी, बापु खाडे, रविंद्र वैराट, शिवाजी खाडे, जालिंदर खाडे, सुरेश खाडे, प्रकाश खाडे, ईश्वर खाडे, दिपक खाडे, अशोक खाडे, ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी विजय भोईर व तानाजी खाडे यांच्यासह अनेक तरुण रस्त्यावर आले होते. जलसंपदा विभागाने या बाबत ठोस पावले उचलली नाही तर स्थानिक रहिवासी यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले असे उपस्थित ग्रामस्थांनी सांगितले. तहसीलदार कार्यालय अकोले असा बोर्ड लावून एम एच १४ डीएक्स ६५६५ या क्रमांकाच्या गाडीत चौघे आले होते. सरपंचांनी त्यांना तहसीलदार यांची गाडी आहे का मी त्यांना फोन लावतो म्हणताच त्यांनी गाडी स्टार्ट करून पोबारा केला. या बाबत तहसीलदार मुकेश कांबळे यांना व्हिडीओ पाठविला असता ती गाडी आपली नाही. पोलिसांना कारवाईचे आदेश दिले. मात्र उशिरापर्यंत ती गाडी सापडली नाही. सपोनि नितीन पाटील या प्रकरणाची चौकशी करीत आहेत. संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: Why did the tehsildar run away from Bhandardara area