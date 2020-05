संगमनेरला तळीरामांच्या आनंदावर विरजण, दोन तासांत दारूच्या दुकानांना टाळे 

संगमनेर : दारूची दुकाने आजपासून उघडणार असल्याच्या आनंदात पहाटे पाच वाजेपासून तळीरामांच्या दुकानासमोर रांगा लागल्या होत्या. सकाळी 10 वाजता दुकाने उघडेपर्यंत मोठी गर्दी उसळली होती. त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाला. याबाबत माहिती मिळताच, पोलिसांनी दुपारी 12 वाजता पुन्हा दुकानांना टाळे ठोकले. पहाटेपासून दारूसाठी रांगा लावलेल्या भक्तांचा त्यामुळे चांगलाच हिरमोड झाला. संगमनेर ः लिंक रोडवरील वाईन शॉपी बंद करताना पोलिस कर्मचारी. (छायाचित्र ः आनंद गायकवाड) प्रशासनाने जिल्ह्यात मद्यविक्रीला परवानगी दिल्याने आज पहाटेपासूनच नाशिक-पुणे राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या दुकानासमोर मद्यपींची रांग लागली होती. दुकानासमोर मद्यपींच्या सावलीसाठी दुकानदाराने चक्क मंडप घातला होता. मंदिरातील दर्शनबारीसारखी व्यवस्था केली होती. जवळपासून दुकानापासून अर्धा किलोमीटरपर्यंत सर्व वयोगटातील मद्यपी रांगेत उभे होते. मद्याच्या तपश्‍चर्येसाठी उन्हात भक्त उभे शहरातील दोन-तीन प्रमुख ठिकाणी 10 वाजता मद्यविक्री सुरू झाली. मात्र, सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाला. लवकर नंबर लावून मिळालेल्या दारूच्या बाटल्या पिशव्यांत भरुन काही जण हसऱ्या चेहऱ्याने रवाना होत होते. उर्वरित त्यांच्याकडे आशाळभूतपणे पाहत होते. रणरणत्या उन्हात, 38 अंश सेल्सिअस तापमानात मद्याच्या तपश्‍चर्येसाठी ठामपणे भक्त उभे होते. दुपारी बाराच्या सुमारास प्रांताधिकाऱ्यांच्या आदेशाने पोलिस व राज्य उत्पादनशुल्क विभागाने दुकाने बंद करण्यास सांगितले. त्यामुळे अनेकांनी वाया गेलेल्या वेळेसह, न मिळालेल्या प्रसादाबद्दल हळहळ व्यक्त केली. थर्मल स्कॅनिंगची व्यवस्था नव्हती शासनाच्या नियमाप्रमाणे थर्मल स्कॅनिंगची व्यवस्था कुठेही नव्हती. केवळ सॅनिटायझर दिले जात होते. शासकिय स्तरावर प्रांताधिकारी, तहसीलदार व राज्य उत्पादनशुल्क विभागाची चर्चा होणार असल्याचे समजते. मात्र, शासकिय नियमाप्रमाणे "एका रस्त्यावरील पाच दुकाने' या नियमात ही दुकाने बसत नसल्याची माहिती तहसीलदार अमोल निकम यांनी दिली. युवकांची संख्या लक्षणीय एरवी लपून-छपून दारूचा आस्वाद घेणारी युवा पिढी आज उघड्यावर आली. कोणाचीही पर्वा न करता, तोंडाला मास्क बांधून ओळख लपविण्याचा प्रयत्न करीत, खुलेआम रांगेत उभ्या असलेल्या युवकांची संख्या लक्षणीय होती. काहींनी पिशव्या नसल्याने, अंगातील शर्टाचे गाठोडे करून बाटल्या बांधून नेल्या.

