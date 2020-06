वाशीमच्य पोटात दडला सम्राट अशोककालीन बौद्ध संस्कृतिचा वारसा

वाशीम ः आत्ताचे वाशीम म्हणजेच पुराणकालीन वत्सगुल्म नगरी सातवाहन, वाकाटक, राष्ट्रकुट, निजाम, भोसले यांच्या राजवटी या शहराने पाहिल्या. मात्र याच वाशीमच्या मातीत सम्राट अशोक कालीन बौद्ध स्तुपाचे अवशेष दडले आहेत. इतिहास संशोधक वि. भी. कोलते यांनी तसे पुरावेही सादर केले होते. वाशीम शहर पुराणकाळापासून सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे शहर होते. वाकाटक राजाच्या एका शाखेची राजधानी याच शहरात होती. सातवहनाचा कालखंड या शहराने अनुभवला. वाशीमपासून 20 किलोमीटर अंतरावर असणार्‍या शिरपूर येथील प्रख्यात पौळी मंदिराचे बांधकाम राष्ट्रकुट राजवटीत झाले होते. वाशीम शहराच्या शिवाजी महाराज चौक ते पाटणी चौक या दरम्यान राठी कॉम्पलेक्सच्या मागे 2005 साली एका मोबाईल कंपनीने टॉवरचे बांधकाम करण्यासाठीच खोदकाम केले होते. खोदकामात पुरातन विटा, मूर्त्या व पुरातन बांधकामाचे अवशेष मिळाले होते. वाशीम येथील काही सजग नागरिकांनी हा सांस्कृतिक ठेवा जतन व्हावा यासाठी पाठपुरावा करून मोबाईल टॉवरचे काम बंद पाडले होते. अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा त्यानंतर नागपूर पुरातत्व विभागाचे तत्कालीने संचालक र. ना. हेगडे यांच्या नेतृत्त्वात 19 नोव्हेंबर 2005 साली शेतसर्व्हे नंबर 339 मध्ये चाचणी उत्खनन करण्यात आले. या उत्खननामध्ये उत्तर -दक्षिण लांबीची 11 थराची व सव्वा मीटर रुंदीची भींत आढळून आली होती. ही भींत एखाद्या मोठ्या वास्तूच्या परकोटाची असावी? असा कयास लावला जात होता. पुरातत्व विभागाने चाचणी उत्खननानंतर येथे पुन्हा कोणतेही उत्खनन केले नाही. इतिहास तज्ञांच्या मतानुसार या उत्खननात निघालेले बांधकाम सातवहन किंवा वाकाटक कालीन असावे, असा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र प्रख्यात इतिहास संशोधक डॉ. वि. भी. कोलते यांनी उत्खननात निघालेल्या वस्तूंची पाहणी केली असता, हे अवशेष सम्राट अशोककालीन एखाद्या बौद्ध स्तुपाचे असण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. याबाबत त्यांनी एक निवेदनही प्रसिद्ध केले होते. परकोटाच्या संरक्षण भिंतीच्या आत सम्राट अशोककालीन स्तुप दडलेला असावा, कारण उत्तर ते दक्षिण या मार्गावर तत्कालीन वत्सगुल्म हे शहर प्रख्यात होते. त्यामुळे सम्राट अशोकाच्या काळात येथे बौद्ध स्तुपाची येथे उभारणी केली गेली असावी असा कयासही डॉ. वि. भी. कोलते यांनी काढला होता. वाशीम ही पुरातन भूमी आहे. या भूमिमध्ये अर्वाचीन इतिहासाचे अवशेष दडलेले आहेत. वाशीम येथील चाचणी उत्खननानंतर पुरातत्व विभागाने आणखी उत्खनन करायला पाहिजे होते. आताही पुरातत्व विभागाने हे उत्खनन केले तर सम्राट अशोककालीन सांस्कृतिक ठेवा उघडकीस येऊ शकतो. हे उत्खनन झाले तर शहराच्याच नव्हे तर राज्याच्या इतिहासाला वेगळी कलाटणी मिळू शकते.

-प्रा. रवी बाविस्कर, इतिहास संशोधक



