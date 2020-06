बुलडाणा जिल्ह्यात दोन व्यक्तींवर केला अस्वलाने हल्ला

संग्रामपूर (जि.बुलडाणा) : संग्रामपूर तालुक्यातील निमखेडी येथील दोन इसमावर अस्वलाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याची घटना गुरुवार (ता.11) सकाळी 10 वाजताच्या दरम्यान घडली. प्राप्त माहितीनुसार मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प , अकोट वन्यजीव विभाग अकोट मधील वनपरीक्षेत्र सोनाळा मधील खडकपाणी या ठिकाणी निमखेडी येथील दोन व्यक्ती वरती अस्वलाने हल्ला केल्याने दोघांचा जागीच मुत्यू झाला . अशोक मोतीराम गवते वय 52 व माणा बंडू गवते वय 42 वर्ष हे दोन्ही रा.निमखेडी तालुका संग्रामपुर येथील आहेत. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे गाभा क्षेत्रातील खडकपाणी गेले असता त्यांचे वरती अस्वलाने हल्ला केला व त्यामध्ये त्यांचा जागीच मुत्यू झाला. माहिती मिळताच सदर ठिकाणी वनरक्षक ए.आर.तोटे व इतर कर्मचारी पोहचले असता दोन्ही व्यक्ती मृतझाल्याचे दिसून आले . त्या दोन व्यक्तीच्या मृतदेहापासून अंदाजे 15 ते 20 मिटर अंतरावरती सुमारे 6 ते 8 महीण्याचे दोन अस्वलांची पिल्ले मरण पावल्याचे दिसुन आले . त्याचे अंगावरती कुर्हाडीने मारल्याच्या जख्मा दिसुन आल्या.माहीती मिळताच घटनास्थळावरती पोलीस स्टेशन सोनाळा पोलीस उपनिरीक्षक प्रकाश पवार ,सचिन राठोडआणि उपवनसंरक्षक व मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अकोट वन्यजीव विभाग अकोट हे दाखल झाले. दोन्ही मृतदेहाचा पंचनामा करून ग्रामीण रुग्णालयात वरवट बकाल येथील शवविच्छेदन करण्यात आले.

