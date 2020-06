काय सांगता..! या जिल्ह्यात सव्वा लाखाच्यावर मद्यपरवाने वितरीत

वाशीम : जिल्ह्यात एप्रिल व मे महिन्याच्या कालावधीत तब्बल एक लाख 29 हजार मद्यसेवन परवाने वितरीत करण्यात आले. तसेच तीन लाख 99 हजाराचा महसूल संकलीत झाला. तसेच विविध ठिकाणी छापे टाकून अवैध दारूविक्री, दारू वाहतुकीवर कारवाई करून सहा लाख 51 हजार 937 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. विशेष म्हणजे जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशाचे पालन न करणार्‍या दुकानदारांचे चार मद्यविक्रीचे परवाने देखील निलंबीत करण्यात आले आहेत. अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अतुल कानडे यांनी दिली. जिल्ह्यात एप्रिल व मे महिन्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने 34 अवैध दारूधंद्यांवर छापे टाकून कारवाई केली. याप्रकरणी गुन्हे नोंदवून 22 जणांना अटक करण्यात आली. तसेच चार दुचाकी, एक चारचाकी वाहन जप्त करून सहा लाख 51 हजार 937 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. जादा दराने मद्यविक्री करणार्‍या तसेच सरासरी विक्री पेक्षा जास्त मद्यविक्री करणार्‍या, त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाचे उल्लंघन करणार्‍या अबकारी मद्यविक्री परवानाधारकांवर 10 नियमभंग प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत. नियमभंग प्रकरणी एक एफएल-तीन, दोन एफएलबीआर-दोन व एक सीएल-तीन असे एकूण चार मद्यविक्री परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. तसेच दंडात्मक कार्यवाहीद्वारे 75 हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे एक लाख 29 हजार मद्यसेवन परवाने वितरीत करून तीन लाख 99 हजार इतका महसूल संकलित करण्यात आल्याची माहिती कानडे यांनी दिली आहे. दंडात्मक कार्यवाहीतून 75 हजार वसूल

जिल्ह्यात एप्रिल व मे महिन्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून विविध ठिकाणी कारवाया करण्यात आल्या. यामध्ये काही कारवाया ह्या दंडास पात्र ठरल्या. त्यामुळे अशा कारवायांतून उत्पादन शुल्क विभागाने तब्बल 75 हजार रुपये दंड वसूल केला आहे. मद्यविक्री बंदच्या काळात तळीराम कासावीस

मद्यविक्रीची दुकाने बंदच्या काळात तळीराम अक्षरशः दारूसाठी कासावीस झाले होते. त्यामुळे चोरट्या पद्धतीने गावठी दारूचे गाळप वाढले होते. तसेच या दारूची चढ्या दराने विक्री होत होती.

