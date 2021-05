आणखी १७ जणांचा मृत्यू; ५३७ नवे रुग्ण आढळले

अकोला ः कोरोना संसर्गामुळे होणाऱ्या कोविड १९ रोगाने ग्रस्त १७ जणांचा रविवारी (ता. १७) मृत्यू झाला. त्यासोबतच ५३७ नवे रुग्ण आढळले. याव्यतिरिक्त ५६५ जणांना डिस्चार्ज सुद्धा देण्यात आला. त्यामुळे सध्या जिल्ह्यात ६ हजार ७७५ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

कोरोना संसर्ग तपासणीचे रविवारी (ता. १७) २ हजार २४० अहवाल प्राप्त झाले. त्यापैकी १ हजार ८९३ अहवाल निगेटिव्ह तर ३४७ अहवाल पॉझिटिव्ह आले. रॅपिडच्या चाचणीत १९० अहवाल पॉझिटिव्ह आले. त्यामुळे रविवारी ५३७ नव्या रुग्णांची भर पडली. आरटीपीसीआरच्या चाचणीत पॉझिटिव्ह आलेल्या ३४७ अहवालांमध्ये १६० महिला व १८७ पुरुषांचा समावेश आहे. त्यात मूर्तिजापूर येथील ३५, अकोट-१४, बाळापूर-६२, तेल्हारा-४९, बार्शीटाकळी-१०, पातूर-०६, अकोला ग्रामीणमधील ३५ तर अकोला मनपा क्षेत्रातील १३६ रुग्णांचा समावेश आहे.

असे आहेत मृतक

खदान येथील ५६ वर्षीय पुरुष, बाळापूर येथील ४१ वर्षीय महिला, डाबकी रोड येथील ७० वर्षीय महिला, शंकर नगर येथील ७० वर्षीय महिला, कौलखेड येथील ७९ वर्षीय पुरुष, बार्शीटाकळी येथील ५५ वर्षीय पुरुष, पातूर येथील ६२ वर्षीय पुरुष, मोठी उमरी येथील ५५ वर्षीय पुरुष, तेल्हारा येथील ७० वर्षीय पुरुष, रामदासपेठ येथील ५० वर्षीय पुरुष, अकोट येथील ३९ वर्षीय पुरुष, बाळापूर येथील ५१ वर्षीय महिला, तारफैल येथील ६८ वर्षीय पुरुष, तसेच खासगी रुग्णालय येथे ४ जणांचे मृत्यू झाले. त्यात अकोट येथील ४८ वर्षीय महिला, रणपिसे नगर येथील १९ वर्षीय पुरुष, मलकापूर ता. मूर्तिजापूर येथील ६५ वर्षीय पुरुष, तळेगाव बाजार ता. तेल्हारा येथील ४४ वर्षीय पुरुषाचा समावेश आहे.

कोरोनाची सद्यस्थिती

- एकूण पॉझिटिव्ह - ५०२७२

- मयत - ९०८

- डिस्चार्ज - ४२५८९

- ॲक्टिव्ह रूग्ण - ६७७५

