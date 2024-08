Washim News : वाशीम जिल्ह्यातील ११ हजारांवर बाधित शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून २१.३२ कोटी

21 crore from government for 11 thousand affected farmers in Washim sakal

सकाळ वृत्तसेवा मंगरूळपीर : राज्य शासनाने जानेवारी २०२४ ते एप्रिल २०२४ पर्यंत राज्यभरात नैसर्गिक आपत्तीने झालेल्या पीक नुकसानापोटी बाधित शेतकऱ्यांसाठी नुकसानभरपाई देण्यास निधी मंजूर केला आहे. यात जिल्ह्यातील ११ हजार ८०९ बाधित शेतकऱ्यांसाठी २१ कोटी ३२ लाख ९६ हजार रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे. Loading content, please wait...