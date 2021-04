संचारबंदी झुंगारली; नागरिक रस्त्यांवर, शासकीय यंत्रणा कागदोपत्री आदेश काढून मोकळी

अकोला ः जिल्ह्यात कोरोना विषाणूची साखळी तोडण्यासाठी शुक्रवारी रात्री पासून सोमवारी सकाळ पर्यंत विकेंड लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे. या लॉकडाऊनच्या पहिल्या दिवशी शनिवारी (ता. १०) महानगरातील रस्त्यांवर व बाजारात नागरिकांची गर्दी दिसून आली. नागरिक दुचाकी व चारचाकीवर अनावश्यस रस्त्यांवर फिरताना आढळून आले.

बाजारात अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर काही व्यापाऱ्यांनी त्यांची दुकाने सुद्धा सुरू ठेवली. त्यामुळे शनिवारी विकेंड लॉकडाऊनचे नियम नागरिकांनी पायदळी तुडवल्याचे दिसून आले. यावेळी बेरोकटोक फिरणाऱ्यांना पोलिस, महसूल व महापालिकेच्या एकाही कर्मचारी, अधिकाऱ्याने मनाई न केल्याचे दिसून आले. कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, शासनाने संपूर्ण राज्‍यामध्‍ये कोविड प्रतिबंधात्‍मक उपाययोजनेचा लागू केल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्‍हणून जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी संपूर्ण जिल्ह्यात ३० एप्रिलपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार ३० एप्रिलपर्यंत रात्रीची संचारबंदी तर दिवसा जमावबंदी जारी करण्यात आली आहे. त्यासोबतच प्रत्येक शुक्रवारी रात्री ८ नंतर ते सोमवारी सकाळी ७ वाजेपर्यंत मुक्त संचारास मनाई करण्यात आली आहे. कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या ‘ब्रेक द चेन’अंतर्गत हे निर्बंध लागू केले आहेत. सदर निर्बंधाअंतर्गत जिल्ह्यात विकेंड लॉकडाऊनचे नियम व्यापारी व नागरिकांनी पायदळी तुडवल्याचे दिसून आले, परंतु यंत्रणेच्या मार्फत कोणत्याच प्रकराच्या उपाययोजना करण्यात आल्या नाही.

कोठे काय आढळले

- डाबकी राेडवर बिगर अत्यावश्यक दुकाने अर्धे शटर उघडे करून सुरू होती. दुकानाबाहेर २-३ ग्राहक उभे हाेते. युवक सुद्धा विनाकरणच रस्त्यांवर फिरताना आढळून आले. शिवाजी नगरातील बाजी बाजारातही गर्दी दिसून आली.

- टिळक राेडवर चप्पल-बुट, टेलरिंग मटेरिअल्स, इलेक्ट्राॅनिक्स वस्तू, कापडाची दुकाने व घडाळ विक्रीची दुकाने सुरू होती.

- नेकलेस राेडवर तयार कापड, गिफ्ट, माेबाईल दुरुस्तीची एकूण ८ दुकाने सुरू हाेती.

- महापालिकेच्या समोरून जाणाऱ्या इंदौर गल्लीच्या रस्त्यावरील काही दुकाने सुरू होती. इदौर गल्लीमधील काही कपडा विक्रेत्यांनी दुकाने सुरू ठेवली. तर काही विक्रेत्यांनी नेहमीप्रमाणे त्यांची दुकाने रस्त्यावर सजवली होती.

विकेंड लॉकडाऊनला अकोटमध्ये प्रतिसाद

राज्यात दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाने लागू केलेल्या पहिल्या विकेंड लॉकडाऊनला नागरिकांसह व्यापाऱ्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला. अकोट तालुक्यात अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व दुकाने पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आली होती. व्यापाऱ्यांनीही या आदेशाचे तंतोतंत पालन केल्यामुळे, शहरातील दरवेळेस गजबजणारे रस्ते यावेळी मात्र निर्मनुष्य झाले होते. अकोट तालुक्यातील पहिल्या विकेंडला व्यापाऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिसून आला. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार व स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनेनुसार येथील व्यापाऱ्यांनी व नागरिकांनी विकेंड लॉकडाउन पाडला. यामध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व दुकाने बंद ठेवली होती, ग्रामीण भागातील नागरिकांनी देखील शहराकडे न येणे पसंत केले होते.

(संपादन - विवेक मेतकर)

