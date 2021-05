शिवर ठरतेय कोरोनाचे हाॅटस्पॉट

अकोला ः महापालिका (Akola Muncipal Corporation) प्रभाग क्रमांक १३ अंतर्गत येणाऱ्या शिवरचा (Shivar) परिसर कोरोनाचे हाॅटस्पॉट (Hotspot) झाले आहे. या परिसरात एका महिन्यात कोरोनामुळे १० नागरिकांचा मृत्यू झाला. गावात १०० च्या जवळपास कोरोनाचे रुग्ण उपचार घेत आहेत. Akola is becoming the hotspot of Corona

परिसरातील खासगी डाॅक्टरांच्या चुकीच्या निनादामुळे अनेक रुग्णांची परीस्थिती खालावली आहे. शिवर परिसराची लोकसंख्या सात हजारांच्या जवळपास असून गावालगत औद्योगिक परीसर असल्याने अनेक कामगार या गावात राहतात. लाॅकडाउनमुळे अनेक कारखाने बंद असल्याने या कामगारांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत खालावली आहे.

हेही वाचा: शिवसेनेच्या आमदारांना वारकऱ्यांसोबत कुस्त्या खेळायच्या आहेत का?

त्यांना शासनामार्फत आर्थिक मदत देणे गरजेचे आहे. शिवर ग्रामपंचायत होती तेव्हा या गावाने ग्राम स्वच्छता अभियानात जिल्हा व राज्य स्तरावर अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत तर स्वबळावर प्राथमिक आरोग्य केंद्र चालविणारी शिवर ग्रामपंचायत एकमेव ग्रामपंचायत होती. गावातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी व स्वच्छतेवर ग्रामपंचायतचा विशेष भर होता. दुर्धर आजारांच्या रुग्णांनाकरिता आर्थिक मदतीची तरतूद ग्रामपंचायत मार्फत करण्यात आली होती.

हेही वाचा: आरोग्य यंत्रणा हादरली; ‘म्युकर मासोसीस’मुळे महिलेचा झाला मृत्यू

या गावातील जिल्हा परिषदची शाळा माॅडल शाळा करण्यासाठी पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी दत्तक घेतली आहे. कामगारांचे गाव म्हणून ओळख असलेल्या या गावाकडे अकोला महापालिका प्रशासनाने, आरोग्य विभागाने लक्ष द्यावे अशी मागणी जोर धरत आहे.

कोरोना संदर्भात शिवर गावाची परीस्थिती अत्यंत बिकट असून, अकोला महापालिकेचे आरोग्य विभागाचे कर्मचारी अद्याप गावात फिरकले सुध्दा नाहीत. त्यामुळे गावात ही परीस्थिती निर्माण झाली आहे. गावातील खासगी डॉक्टरांकडून चुकीचे निदान देऊन रुग्णाची मोठ्या प्रमाणात लुट चालू आहे. गावातील खासगी डॉक्टरांच्या पदव्यांची तपासणी करण्यात यावी. संपूर्ण गावात जंतूनाशक औषधांची फवारणी करण्यात यावी. गावात मोठ्या प्रमाणात कोरोना पाॅझिटिव्ह रुग्ण फिरत आहेत. त्यांचा बंदोबस्त करावा. या गंभीर बाबीकडे मनपा प्रशासनाने त्वरीत लक्ष द्यावे, अशी मागणी शिवर ग्रामपंचायतचे माजी सदस्य नंदकिशोर तवर यांनी केली आहे.

संपादन - विवेक मेतकर

Akola is becoming the hotspot of Corona