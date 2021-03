वाशीम जिल्ह्यातील सर्वच रस्ते टाकणार कात!

वाशीम : यवतमाळ-वाशीम लोकसभा मतदारसंघाच्या खा. भावनाताई गवळी यांनी नुकतेच प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये मतदार संघातील ९० टक्के रस्ते राष्ट्रीय महामार्गाला जोडून व उर्वरीत रस्ते राष्ट्रीय महामार्गाशी जोडण्याची विनंती ना.मंत्री गडकरींना केली होती. त्यानंतर मतदार संघातील महत्त्वाच्या रस्त्यासह ना.मंत्री नितीन गडकरी यांची बुधवारी (ता.२४) रोजी प्रत्यक्ष भेट घेऊन उर्वरीत रस्ते करण्यासंदर्भातील निवेदन दिले. याबाबत रस्ते विकास मंत्री ना. नितीन गडकरी यांनी खा. भावनाताई गवळी यांना रिसोड शहरातील रस्त्यासह जिल्ह्यातील उर्वरीत रस्ते राष्ट्रीय महामार्गाअंतर्गत मंजूर करू असे आश्वासन आहे. मुख्य म्हणजे मंत्री गडकरी यांनी गतवर्षी दिलेले रस्त्यांचे आश्वासन पूर्ण झाले असून, ते रस्ते वाहतुकीसाठी खुले झाले आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग १६१ बी मालेगाव-रिसोड या राष्ट्रीय महामार्गाचा सात कि.मी. अंतर असलेला बिबखेडा या गावापासून शेनगाव जि. हिंगोली या रस्त्याला जोडणारा डांबरीकरणाचा रस्ता मंजूर होता. परंतु, हा रिसोड शहरामधून जाणारा अत्यंत रहदारीचा मुख्य रस्ता असल्यामुळे, हा रस्ता डांबरीकरणाचा न करता सिमेंट कॉंक्रीटकरणाचा करण्यात यावा, याकरिता नागरिकांसह नगरसेवक व स्थानिक लोकप्रतिनिधींची मागणी होती. खा.भावना गवळी यांनी या सर्व बाबीचा विचार करून अधिकाऱ्यांसह बैठका घेऊन सदर रस्त्याच्या सिमेंट कॉंक्रीटीकरण ४५ कोटी रूपयांचा प्रस्ताव तयार करायला सांगून, राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रादेशिक अधिकारी मुंबई यांच्या मार्फत केंद्र शसनाच्या राष्ट्रीय महामार्गाकडे पाठविला होता. या रस्त्याच्या प्रस्तावाला त्वरीत मान्यता देउन प्रत्यक्ष सिमेंट कॉंक्रीटीकरणाच्या रस्त्याला सुरुवात करण्याची विनंती केली असता, या रस्त्याला मान्यता देण्याचे कबुल केले. या रस्त्यावर प्रचंड रहदारी असल्यामुळे रिसोड शहरामधून जाणाऱ्या रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली होती. त्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले होते. त्यातून लवकरच सुटका होऊन या रस्त्याच्या सिमेंट कॉंक्रीटीकरणाचे काम लवकरच सुरू होणार असल्याचे खा. भावना गवळी यांनी सांगितले.

बायपासचे काम सुरू करण्याची मागणी

वाशीम जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग ७५३ सी अंतर्गत मंगरूळपीर तालुक्यातील शेलुबाजार हे प्रमुख बाजारपेठेचे गाव व चौफुलावर येत असल्यामुळे महामार्गाच्या रहदारीमुळे या ठिकाणी नेहमी अपघात होऊन वाहतुकीकरिता खोळंबा होत होता. या ठिकाणी बऱ्याच वर्षांपासून जनतेची बायपासची मागणी होती. ही बाब मंत्री गडकरी यांनी वेधून बायपासचे काम सुरू करण्याची मागणी केली असता, त्वरीत होणार होऊन काम करण्याचे मान्य केले. या सर्व रस्त्यासह मतदारसंघातील व परिसरातील उर्वरीत रस्ते राष्ट्रीय महामार्गाशी जोडण्याची विनंती केली.

अशा आहेत मागण्या कारंजा-मूर्तिजापूर, राष्ट्रीय महामार्ग एनएच-३६१ सी, मुंबई-नागपूर महामार्ग क्र. ६ ला जोडण्यात यावा.

राष्ट्रीय महामार्ग ७५३ सी जालना-सिंदखेडराजा-मेहकर-मालेगाव-कारंजा-पुलगाव-वर्धा या महामार्गची अवस्था रहदारीमुळे अत्यंत बिकट झाली आहे. याकरिता या महामार्गाचे नुतनीकरण करण्यात यावे.

राज्य महामार्ग ५४८ सी रिसोड-मेहकर या रस्त्याला सक्रीय महामार्गामध्ये समाविष्ठ करून घेऊन मंजुरात प्रधान करावी, राज्य महामार्ग पुसद-गुंज-महागाव या ४० कि.मी. रस्त्याचे राष्ट्रीय महामार्गाचे समावेश करून रस्ता मंजूर करण्यात यावा.

मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र व आंधप्रदेश अशा तीन राज्यामधून मध्यप्रदेशातील हरिसाल पासून आदिवासी भाग असलेल्या धारणीपासून अचलपूर-परतवाडा-अमरावती-नेर-यवतमाळ-करंजी राष्ट्रीय महामार्ग हैद्राबाद क्र. ७ ला जोडणारा ३०० कि.मी. लांबीचा ज्याची १९० कि.मी. लांबी अमरावती जिल्ह्यामधून व ११० कि.मी. लांबी यवतमाळ जिल्ह्यामधून जाते. ज्या रस्त्यावर प्रचंड रहदारी असून, एकेकाळी ४ लेनच्या रस्त्याचा प्रस्ताव असलेल्या या रस्त्याला राष्ट्रीय महामार्गामध्ये समाविष्ट करून घेऊन २ लेनचा राष्ट्रीय महामार्ग करण्यात यावा. ही महत्त्वाची मागणी खा. भावना गवळी यांनी केली. याबाबत रस्ते व महामार्ग विकासमंत्री ना. नितीन गडकरी यांनी खा. गवळी यांनी केलेल्या मागण्या मंजूर केल्या असून, याबाबत लवकरच मंजुराती मिळून रस्त्याची कामे सुरू होणार आहेत. (संपादन - विवेक मेतकर)

