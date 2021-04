कोरोना लसीचा तुटवडा, अल्प साठ्यामुळे लसीकरण मंदावण्याची शक्यता

अकोला ः कोरोना विषाणूच्या संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी जिल्ह्यातील १५० केंद्रांवर कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण करण्यात येत आहे. परंतु जिल्ह्यात केवळ ३-४ दिवस पुरेल इतकाच लसीचा साठा उपलब्ध असल्याने त्यानंतर कोरोना लसीकरणाचा वेग मंदावण्याची शक्यता आहे. चार दिवसांपर्यंत शासनाकडून लसीचा पुरवठा न झाल्यास त्यानंतर मोजक्याच केंद्रांवर लसीकरण करण्यात येईल. १६ जानेवारी २०२१ रोजी देशात कोविड-१९ लसीकरण मोहिमेचे उद्‍घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यानंतर जिल्ह्यात तीन ठिकाणी लसीकरण मोहिमेला सुरूवात करण्यात आली होती. लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात कोरोना योद्धा व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करण्यात आले. त्यानंतर १ मार्चपासून शासनाने ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक व दुर्धर आजारग्रस्तांचे लसीकरण करण्याच्या सूचना आरोग्य विभागाला दिल्या होत्या. सध्या जिल्ह्यातील सर्वच केंद्रांमध्ये ज्येष्ठांचे लसीकरण करण्यात येत होते. त्यासोबतच १ एप्रिलपासून ४५ ते ५९ वयोगटातील नागरिकांचे सुद्धा लसीकरण करण्याची मोहीम राबविण्यात येत आहे. या वयोगटातील लाभार्थ्यांची संख्या जिल्ह्यात ६ लाखांच्या जवळपास असून सदर वयोगटातील लाभार्थी मोठ्‍या संख्येने लस घेत आहे. दरम्यान असे असले तरी जिल्ह्याला २ एप्रिलरोजी केवळ ३४ हजार लसी मिळाल्या. त्यापैकी सरासरी ७ हजार लसींचा उपयोग होत असल्याने १५ हजारांच्या जवळपास लसींचा उपयोग झाला आहे. त्यामुळे उर्वरित लसींचा इतर साठा केवळ ३-४ दिवस पुरणार असल्याने जिल्ह्यात लसीचा तुटवडा असल्याची माहिती आहे.

मागणी ३ लाखांचा; पुरवठा केवळ ३४ हजार

पहिला डोज घेणाऱ्या ज्येष्ठांना दुसरा डोज देण्यासाठी व ४५ वर्षांवरील नागरिकांना कोरोना लस देण्यासाठी जिल्ह्याच्या आरोग्य विभागाने शासनाकडे ३ लाख लसींची मागणी केली होती. परंतु त्यानंतर सुद्धा जिल्ह्यासाठी केवळ ३४ हजार लसी मिळाल्या. सदर लसींचा साठा अत्यल्प असल्याने लसीकरण मोहिमेचा वेग कमी होण्याची शक्यता आहे.

शासनाकडे ३ लाख लसींची मागणी करण्यात आली होती. परंतु शासनाने लसीचा पुरवठा कमी केल्यामुळे जिल्ह्यासाठी केवळ ३४ हजार लसी मिळाल्या. त्यापैकी सरासरी ५ ते ७ हजार लसींचा वापर दररोज होत आहे. पुरवठा करण्यात आलेल्या लसीतून जास्तीत जास्त पाच दिवस लसीकरण करण्यात येईल. त्यानंतरही लसीचा पुरवठा न झाल्यास मोजक्याच ठिकाणी लस देण्यात देता येईल.

- डॉ. मनीष शर्मा

जिल्हा लसीकरण अधिकारी, अकोला (संपादन - विवेक मेतकर)

