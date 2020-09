Video: बच्चू कडू भाऊचा रिपोर्ट निगेटिव येऊ दे रे देवा! चिमुरड्याची डोळे डबडबले, व्हिडीओ व्हायरल

अकोला : राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना कोरोना लागण झाली असल्याचे स्पष्ट्र झाले आहे. कालच त्यांनी सोशल मिडियातून या बाबतची माहिती दिली होती. त्यांच्या पत्नी व कुटुंबातील इतर १२ जणांना लागण झाली आहे. बच्चू कडू हे आंदोलनातील नेते आहेत. जनतेच्या प्रश्नासाठी ते नियमीत आवाज उठवत असतात. लोकांमध्ये थेट संपर्कात राहिल्याने बच्चू कडू यांच्याबद्दल आपुलकीचं वातावरण आहे. बच्चू कडू यांना कोरोनाची लागण झाल्यानंतर एका चिमुरड्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. व्हिडीओत एक मुलगा बच्चू कडू लवकर बरे व्हावेत यासाठी देवाकडे प्रार्थना करत आहे. या व्हिडीओत हा मुलगा म्हणतो की, देवा बच्चू कडू भाऊलेबरोबर निगेटिव्ह आणू दे, त्यांना काहीच नको होऊ दे असे म्हणत आहे. बेटा मला काहीच नाही होणार, औषधी सोबत आपल्या शुभेच्छा व प्रेम आहे. मग मला काही होणार नाही तु रडला तर मला बर वाटणार नाही. लोकांनी हसावे म्हणूनच आम्ही आयुष्य खर्ची घालतो. खुप मोठा हो सेवा कर.. pic.twitter.com/K64KLd1fMQ — BACCHU KADU (@RealBacchuKadu) September 20, 2020 बच्चू कडू यांनी स्वत:हा व्हिडिओ शेअर केला आहे. व म्हटले आहे की, बेटा मला काहीच नाही होणार, औषधासोबत आपल्या शुभेच्छा व प्रेम आहे. मग मला काही होणार नाही तु रडला तर मला बर वाटणार नाही. लोकांनी हसावे म्हणूनच आम्ही आयुष्य खर्ची घालतो. खुप मोठा हो सेवा कर अशा शब्दात बच्चू कडूंनी त्या चिमुरड्याला धीर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. बच्चू कडू हे अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. रविवारी सकाळी अकोला येथे कोविड रुग्णालयात ते उपचारासाठी दाखल झाले.

